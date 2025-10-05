81 ilde "Özgürlüğe Yürüyoruz" çağrısı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan grup, Gazze'ye ilerleyen, 22 ülkeden 146 katılımcının yer aldığı 11 geminin bulunduğu filoyla dayanışma amacıyla "Özgürlüğe Yürüyoruz" çağrısıyla Eminönü'ne doğru yürüdü.

Katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" şeklinde slogan attı.

"Ben Gazze'deki çocuklar için yürüyorum sen ne yapıyorsun?", "Yürü kardeşim ayağına Kudüs gücü gelsin", "Bir sabah gelecek kardan aydınlık", "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan grubun yürüyüşü devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Eminönü Meydanı'nda konuşmaların yapılması bekleniyor.

Ankara

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşu üyeleri ile yaşlılar, gençler ve çocukların da aralarında olduğu binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek için Melike Hatun Camisi önünde toplandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, "Bir adım ötede insanlık ölüyor, kahrolsun İsrail", "Müslümanlar birleşin" yazılı pankartlar taşıyor.

Polis ekiplerinin yoğun güvelik önlemleri altında buradan hareket eden grup, Atatürk Bulvarı'ndan, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na yürüyecek.

İzmir

İzmir'de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu desteklemek için 'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' etkinliği düzenlendi.

7 noktadan denize açılan tekneler Cumhuriyet Meydanı'nın önündeki Pasaport İskelesi'nde bir araya geldi.

Bostanlı, Güzelbahçe 2, Güzelbahçe Yalı, Güzelbahçe 1, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir balıkçı barınaklarından sabah saatlerinde denize açılan tekneleri, meydanda toplanan vatandaşlar karşıladı.

Sık sık tekbir getiren, aralarında çocukların da bulunduğu topluluk 'Nehirden denize özgür Filistin' sloganları attı. Etkinlikte Gazze ve Filistin'e destek mesajları verildi.

Van

Van'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir araya gelenler, tekne ve kanolarla Van Gölü'ne açıldı, dalgıçlar da göle dalarak Türk ve Filistin bayrakları açtı.

Etkinlik kapsamında Edremit İskelesi'nde bir araya gelen tur ve balıkçı tekneleri Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Van Gölü'ne açılarak konvoy oluşturduktan sonra kıyıya yanaşan tekne ve kanolardaki vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla kıyıda bekleyenler tarafından karşılandı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek, Küresel Sumud Filosu'na destek verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin'e Destek Platformu adına basın açıklamasını okuyan Recep Karabal, onurlu bir direnişe desteklerini bir kez daha haykırmak, başta Müslümanlar olmak üzere vicdanı körelmemiş tüm insanları, modern çağda eşi görülmemiş bu vahşete ses çıkarmaya davet etmek için toplandıklarını söyledi.

Bu vahşet ve soykırımın son safhasının 2 yıl önce başladığını aktaran Karabal, "Son safhası diyoruz çünkü bu zulmün 1948'de başladığını hepimiz biliyoruz. 1948'de başlayan bu zulüm, 2 yıldır soykırıma dönüşmüş bir şekilde devam ediyor. İki yıldır etrafı duvarlarla çevrilmiş, küçücük bir kara parçasına sıkıştırılmış insanlar, kadın, çocuk, yaşlı demeden bilinçli bir şekilde katlediliyor." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından dua edilen etkinlik, motosiklet sürücülerinin kent merkezinde oluşturduğu konvoyla sona erdi.

Edirne

Edirne’nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, yardım götürmek üzere yola çıktıkları Gazze yolunda İsrail’in saldırısına uğrayan Sumud Filosu’na destek amaçlı 60 tekne ve bot, denize açılarak Filistin bayraklarıyla tur attı.

Gazze’ye yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan Sumud Filosu’na destek amacıyla, Enez ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Enez limanında buluşan 60’a yakın tekne ve bot, Filistin bayrakları eşliğinde denize açılarak, Gazze halkının ve filodaki aktivistlerin yanında olduklarını göstermek amacıyla tur attı.

Düzce

Düzce'de, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş yapıldı.

Kent merkezindeki Cedidiye Meydanı'nda Filistin'e Destek Platformu ve Özgür Kudüs Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze'de yaşanan dramın fotoğraflarının yer aldığı pankartlarla meydanı dolduranlar, "Sumud'a selam, direnişe devam", "siyonist İsrail, işbirlikçi Amerika", "özgür Filistin, katil İsrail", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "Tam bağımsız Filistin için yürü" sloganları attı.