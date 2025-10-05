Açık 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.10.2025 23:08

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sumud (kararlılık) artık sadece denizde değil, her yerdedir. 86 milyon olarak dualarımız da çabamız da Gazze için, mazlum Filistin halkı içindir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" paylaşımı

Yılmaz, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında Gazze için, barış, insanlık ve adalet için sesini yükselten herkese selam olsun. İnsanlığın ortak vicdanından semaya yükselen bu sesler, tüm dünyada zulme karşı direnişin sembolü haline gelmiştir. Sumud (kararlılık) artık sadece denizde değil, her yerdedir. 86 milyon olarak dualarımız da çabamız da Gazze için, mazlum Filistin halkı içindir. En kısa sürede ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı çözüm yolunun açılması için tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanındayız."

Yılmaz, paylaşımında, yürüyüşlerden fotoğraflara da yer verdi.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:14
Bakanı Yumaklı: Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz
23:11
Gazze'de katil İsrail'in 2 yıldır devam eden saldırılarında ölen çocuk sayısı 20 bini aştı
23:08
Bakan Bolat: Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir
22:22
Ankaray geçici olarak kapatıldı
23:31
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
21:32
Trump, Gazze'de ateşkes için hazırlanan planın tüm taraflar için "harika" olduğunu savundu
Türkiye'de Gazze'ye destek yürüyüşü
Türkiye'de Gazze'ye destek yürüyüşü
FOTO FOKUS
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ