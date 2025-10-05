Bakan Bolat: Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir

Bolat NSosyal hesabından, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Bugün meydanlarda sadece adımlar değil, vicdanlar da yürüdü. Milletimiz, Gazze’nin çığlığına ses, Filistin’in direnişine nefes oldu.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) October 5, 2025
Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir. İsrail’in işgalini, masum kanına bulanmış vahşetini, soykırımını… pic.twitter.com/9BycOV2x1d
Bugün meydanlarda sadece adımların değil, vicdanların da yürüdüğüne işaret eden Bolat, "Milletimiz, Gazze'nin çığlığına ses, Filistin'in direnişine nefes oldu. Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir. İsrail'in işgalini, masum kanına bulanmış vahşetini, soykırımını lanetliyoruz. Filistin'in özgürlüğü, insanlığın onurudur. Biz inanıyoruz ki, mazlumun duası zalimin tankından güçlüdür. Adalet, yerini bulacak, hak galip, zulüm mağlup olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.