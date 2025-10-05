Açık 12.1ºC Ankara
AA 05.10.2025 23:05

Bakan Bolat: Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün meydanlarda sadece adımların değil, vicdanların da yürüdüğünü belirterek, "Milletimiz, Gazze'nin çığlığına ses, Filistin'in direnişine nefes oldu. Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir" dedi.

Bakan Bolat: Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir

Bolat NSosyal hesabından, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Bugün meydanlarda sadece adımların değil, vicdanların da yürüdüğüne işaret eden Bolat, "Milletimiz, Gazze'nin çığlığına ses, Filistin'in direnişine nefes oldu. Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir. İsrail'in işgalini, masum kanına bulanmış vahşetini, soykırımını lanetliyoruz. Filistin'in özgürlüğü, insanlığın onurudur. Biz inanıyoruz ki, mazlumun duası zalimin tankından güçlüdür. Adalet, yerini bulacak, hak galip, zulüm mağlup olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

