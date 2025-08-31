Bakan Yumaklı: Bu yıl balıkçılık anlaşması imzaladığımız ülke sayısı 17'ye çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programında, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını anımsatan Yumaklı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.

Yumaklı, Türkiye'nin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde parmakla gösterilen ülkeler arasında olduğunu belirterek, tarımsal hasılada bugün Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu anlamdaki gücünün hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Yumaklı, "Tarımsal üretimde olduğu kadar elbette su ürünleri üretiminde de ülkemiz önemli bir potansiyele sahip. Biz de bunu son 23 yıldaki politikalarımızla daha da etkin hale getirdik." diye konuştu.

Su ürünleri sektörünün gelişmesi ve risklere karşı dayanıklılığının artırılması için birçok projeyi, konuyu ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Su ürünleri üretimini arttırmak için 19 milyar lira üretim desteği, 700 milyon lira küçük balıkçı desteği ve diğerleriyle toplam 51 milyar liralık destek bu sektöre aktarılmış oldu. Yine balıkçılarımızın finansman ihtiyacını karşılamak üzere 61 bin balıkçımıza ve üreticimize 50 milyarın üzerinde kredi, faiz indirimli şekilde sağlanmış oldu. 2024-2026 dönemi için Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyondan, 40 milyon liraya yükselttik."

Yumaklı, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Gerektiği zaman onları da artıracağız. Bu kredilerde de ilk kez yüzde 100 faiz indirimi imkanı vermiş olduk." dedi.

"Bugün Trabzonlu iki balıkçı gemimizi Umman'a uğurlayacağız"

Türkiye'nin balıkçı filosunun da çok güçlü olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Çok yetenekli balıkçı kardeşlerimiz var. Onların da uluslararası sularda avlanması için gerekli anlaşmaları ilgili ülkelerle yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda önümüzdeki dönemde çok daha fazla ülkeyle bizim balıkçılarımızın oralarda avlanmalarını sağlayacak anlaşmalara imzalar atacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Bu yıl balıkçılık anlaşması imzaladığımız ülke sayısı 17'ye çıktı. İnşallah 20 ülkeyle de müzakerelerimiz devam ediyor. Bugün Trabzonlu iki balıkçı gemimizi Umman'a uğurlayacağız. Rabb'im yollarını açık etsin."

Bakan Yumaklı, su ürünlerinin sürdürülebilirliği için de denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz sezon 200 binden fazla denetim yaptık. Faaliyetlerini kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştiren bütün balıkçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"2 milyar dolarlık ihracat rakamını inşallah çok daha ilerilere taşıyacağız"

Denetimlerde amaçlarının ceza kesmek olmadığını vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Burada önemli olan yasa dışı avcılıktaki caydırıcılığın sağlanmasıdır. Bu alanda da önemli bir hizmet kalemini önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Uluslararası standartlardaki Marmara Denizi Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'ni inşallah tamamlamak üzereyiz. Evet, yaptığımız bu ve benzeri çalışmalarla su ürünleri sektörümüzdeki üretim 600 bin tondan yüzde 60 artışla 1 milyon tonun üzerine ulaşmış vaziyette. Ülkemiz bu başarısını ihracatla da taçlandırdı. Hakikaten son derece önemli bir kalem, inanılmaz da bir potansiyeli var. 2 milyar dolarlık ihracat rakamını inşallah çok daha ilerilere taşıyacağız."

Yumaklı, koruma kullanma dengesinin önemine işaret ederek, "Bu kapsamda hamsi başta olmak üzere 7 üründe, yetiştiricilikte de 4 üründe planlı üretime geçtik. Bu yıl da avcılıkta kılıç, uzun kanat orkinos, kalkan ve kereviti, yetiştiricilikte de alabalığı üretim planlamasına dahil edeceğiz." dedi.

Bakan Yumaklı, balıkçılara ve sektöre yönelik şu müjdeleri paylaştı:

"Bildiğiniz gibi sektörün karşılaştığı deprem, sel gibi doğal afet zararlarında hızlı hareket ediyoruz ve üreticimizin hemen yanındayız. Bu yıl da Marmara Denizi'nde malum müsilaj problemi oldu. Bundan olumsuz etkilenen balıkçılarımız oldu. Önümüzdeki günlerde onlara destek sağlayacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Yine aynı şekilde balıkçılarımızın gemilerinin sigorta sorunu var. Bu konuyla ilgili de ilgili bakanlıklarla çalışmalar yürütüyoruz. Çok kısa zamanda bunu da sonuçlandıracağız."

Programda, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından denize kalkan balığı bırakan Bakan Yumaklı ve beraberindekiler, "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıları uğurladı.