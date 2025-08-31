Açık 33.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 31.08.2025 13:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'de diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'de, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de diplomasi trafiği

Kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Pakistan’ın ticaret, enerji, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye’nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan’la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu belirterek, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandığımızı vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan Çin Pakistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
