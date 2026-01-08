Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.01.2026 21:17

Bakan Yumaklı: Algıyı değil suyu yönetin

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki su krizine ilişkin, "Su yönetimi, bahane üretme değil; planlama, zamanında yatırım yapma, kaynakları doğru yönetme ve hesap verebilme işidir. Belediyeler artık sorumluluktan kaçmayı değil, görevlerini yerine getirmeyi tercih etmelidir" dedi.

Bakan Yumaklı: Algıyı değil suyu yönetin

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki su kesintilerine ilişkin "Algıyı değil suyu yönetin" diyerek bir açıklama yaptı:

"Son günlerde Ankara’da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Şunun altını açık ve net şekilde çiziyoruz: Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğu belediyelere aittir. Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz."

"Belediyeler sorumluluktan kaçmayı değil, görevlerini yerine getirmeyi tercih etmeli"

Bakan Yumaklı, belediyelerin görevlerini yerine getirmeleri gerektiğine işaret etti:

"Yıllardır yenilenmeyen altyapılar, göz ardı edilen yatırımlar ve yüksek su kayıp-kaçak oranları ortadayken, konuyu çarpıtarak algı oluşturma çabası ne sorunu çözer ne de vatandaşın mağduriyetini giderir.

Su yönetimi, bahane üretme değil; planlama, zamanında yatırım yapma, kaynakları doğru yönetme ve hesap verebilme işidir. Belediyeler artık sorumluluktan kaçmayı değil, görevlerini yerine getirmeyi tercih etmelidir."

"Devletimizin köklü kurumu DSİ, görev alanı çerçevesinde üzerine düşeni yapmış, verileriyle ve açıklamalarıyla durumu şeffaf biçimde ortaya koymuştur." diyen Yumaklı, "Bakanlık olarak, ülkemizin su kaynaklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik yatırımlara bütün hızımızla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ankara DSİ Son Dakika Su Su Kesintisi Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
PFDK 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:49
Trump, İran'daki gösterilerde insanların öldürülmesi halinde ülkeyi "çok sert vurmakla" tehdit etti
22:40
Katil İsrail ordusu, Gazze'de çadırları ve okulları bombalayarak 7 Filistinliyi öldürdü
22:49
Hijyen koşullarına uymayan 600 kilo patates cipsine el konuldu
22:07
ABD Senatosundan, Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engellemeye yönelik adım
21:05
Hamas: İsrail, Gazze'ye saldırıları ateşkesin ikinci aşamasını engellemek için düzenliyor
22:08
PFDK 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası verdi
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ