Hafif Sağanak Yağışlı 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.01.2026 20:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Uzaktan çalışma modeli hayata geçecek mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:27
Bakan Yumaklı: Algıyı değil suyu yönetin
21:05
Hamas: İsrail, Gazze'ye saldırıları ateşkesin ikinci aşamasını engellemek için düzenliyor
21:04
PFDK 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası verdi
20:52
MEB'den AGS ile ÖABT'ye ilişkin güncelleme
20:50
Nestle 50'den fazla ülkede bebek mamalarını geri çağırıyor
20:32
Uzaktan çalışma modeli hayata geçecek mi?
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ