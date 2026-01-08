Hafif Sağanak Yağışlı 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.01.2026 18:37

Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki konuşmalara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "GKRY'nin AB Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle 7 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalarda, Kıbrıs Adası bağlamında sarf edilen 'işgal', 'istila' ve 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki konuşmalara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralması vesilesiyle 7 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalarda, Kıbrıs Adası bağlamında sarf edilen 'işgal', 'istila' ve 'bölünme' gibi ifadeleri reddediyoruz." ifadesine yer verdi.

Keçeli, paylaşımında, söz konusu ifadelerin, Ada'daki tarihi ve güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmadığını vurguladı:

"Ada'daki tek 'işgal', Kıbrıs Rum tarafının 1963 yılında Anayasa'yı ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını açıkça ihlal ederek ortaklık devletinin makamlarını gasbından kaynaklanmaktadır. AB yetkililerinin, Kıbrıslı Türklerin varlığını görmezden gelen tutumu, AB'nin savunma iddiasında olduğu temel insani değerlerle ilgili çifte standart izlediğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Öte yandan Kıbrıs Rum tarafının, kamuoyu önünde verilen taahhütlerin aksine, AB Dönem Başkanlığını en başından itibaren Kıbrıs meselesine dair çarpık söylem ve uzlaşmaz pozisyonlarını ortaya koymak amacıyla kötüye kullanması, AB'nin Kıbrıs meselesinin çözümünde neden tarafsız ve yapıcı bir aktör olamayacağını gözler önüne sermektedir."

ETİKETLER
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) AB
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Terörün kalıcı bir şekilde ortadan kalktığı yerde kalkınma hızlanır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:51
Paramount, Warner Bros. Discovery'ye yönelik satın alma teklifini yineledi
19:51
Bursa'da lodos nedeniyle çöken duvarın altında kalan kişi öldü
19:44
Tunceli'de eğitime yarın ara verildi
19:39
Suriye ordusunun Halep’te YPG’ye yönelik başlattığı operasyon sürüyor
19:37
Malezya Başbakanı Enver, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücüne dikkati çekti
19:35
Katil İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırıları, Filistinli 20 aileyi yerinden etti
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ