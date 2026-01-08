İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, hiçbir temele dayanmayan sorumsuz ifadeleri apaçık iftira mahiyeti taşımaktadır. Bununla birlikte, siyasetin dilini iftiralar, mesnetsiz ithamlar ve suçlamalarla doldurmak ve bunu ısrarla tekrar etmek, milletimizin demokrasi kültürüne yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Cumhurbaşkanı'mızın meşruiyetini sorgulamaya ya da sorgulatmaya çalışmak, millet iradesine yönelik açık bir saygısızlığın tezahürüdür." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, uluslararası alanda kendi politikalarını belirleyen, küresel meselelerde sözü dinlenen bir ülke olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, adaletin ve vicdanın sesi olarak tüm insanlığa umut vermektedir. CHP Genel Başkanı'nın ifadeleri sadece Cumhurbaşkanı'mızı değil, Türkiye'nin dış politikadaki bağımsızlığını ve devlet geleneğini de hedef almaktadır. İç politik hesaplarla devlet yönetimi ve milli çıkarlar konularında iftira dilini kullanmak liyakat sorunlarına da işaret etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik bu çirkin dili ve yakışıksız ifadeleri kesin bir dille kınıyorum. Özgür Özel, devletin en yüce makamına karşı daha sorumlu, saygılı ve ölçülü bir üslup benimsemelidir."