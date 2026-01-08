Hafif Sağanak Yağışlı 6.5ºC Ankara
Gündem
AA 08.01.2026 19:33

DMM'den 'Kahramanmaraş'ta sığınaklara inilmesi istendiği' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den 'Kahramanmaraş'ta sığınaklara inilmesi istendiği' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) NSosyal hesabındaki açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, 'Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Halep'te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur. Toplumun paniğe sevk edilmesini amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

