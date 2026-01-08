Hafif Sağanak Yağışlı 5.3ºC Ankara
Gündem
AA 08.01.2026 21:00

PFDK 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 489 isme 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapanlar, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem, bölgesel gözlemciler ve idari tedbirli olarak incelemeleri süren 2 futbolcu olmak üzere toplam 489 kişinin 2 ila 12 ay men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurulun, 14 isim hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği, 6 kişi için ise incelemenin ve idari tedbirin devamına hükmettiği aktarıldı.

İki isme ilişkin de idari tedbirin kaldırılması ve yargılamanın tedbirsiz devamının kararlaştırıldığı kaydedildi.

OKUMA LİSTESİ