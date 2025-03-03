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Gündem
AA 03.03.2025 23:54

Bakan Yerlikaya, sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2023'te okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 11 yaşındaki Tunahan'ın 14 ay önce okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını anımsattı.

Olayın ardından aylarca hastanede kalan Tunahan'ın iki kez beyin ameliyatı olduğunu ve tedavisinin hala devam ettiğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam iftarımızı Tunahan evladımızın evinde babası Halil kardeşim, annesi Ergül Hanım, kardeşleri Sevtap, Sevdanur, Batuhan ve Gözde ile birlikte yaptık. Evin neşesi Ali Eymen ise henüz 6 aylık. Bu mübarek gecede dualarımız Tunahan evladımız içindi. Onun yüzündeki gülümseme dünyalara bedel. Rabb'im bütün evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan korusun. Mutlulukları daim olsun. Rabb'im tuttuğumuz oruçları kabul etsin."

Bakan Yerlikaya, sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ı ziyaret etti

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