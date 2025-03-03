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Gündem
AA 03.03.2025 23:47

Bakan Göktaş'tan koruyucu aileye ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı vesilesiyle daha fazla çocuğumuzun hayatına umut olmak için koruyucu ailelik konusunda farkındalığı artıracağız" ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş'tan koruyucu aileye ziyaret

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, iftarın ardından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan Selin ve Dağhan çiftini evlerinde ziyaret ettiğini belirtti.

"Bazı aileler kan bağıyla değil, can bağıyla kurulur" ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Güzel evladımızın sıcak bir yuvaya sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını yerinde görmek bizler için paha biçilemez. '2025 Aile Yılı' vesilesiyle daha fazla çocuğumuzun hayatına umut olmak için koruyucu ailelik konusunda farkındalığı artıracağız. Çünkü inanıyoruz ki sevgiyle büyüyen her çocuk, geleceğe daha güçlü adımlarla yürür."

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koruyucu Aile
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