Bakan Göktaş'tan koruyucu aileye ziyaret

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, iftarın ardından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan Selin ve Dağhan çiftini evlerinde ziyaret ettiğini belirtti.

"Bazı aileler kan bağıyla değil, can bağıyla kurulur" ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Güzel evladımızın sıcak bir yuvaya sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını yerinde görmek bizler için paha biçilemez. '2025 Aile Yılı' vesilesiyle daha fazla çocuğumuzun hayatına umut olmak için koruyucu ailelik konusunda farkındalığı artıracağız. Çünkü inanıyoruz ki sevgiyle büyüyen her çocuk, geleceğe daha güçlü adımlarla yürür."