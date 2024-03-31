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Gündem
AA 31.03.2024 11:43

Bakan Yerlikaya oyunu Çankaya İlkokulu'nda kullandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, oyunu eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda kullandı.

Bakan Yerlikaya oyunu Çankaya İlkokulu'nda kullandı
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan ve bir süre sohbet eden Yerlikaya, "1151" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa zarfı önce Hatice Nur Yerlikaya, ardından Bakan Yerlikaya attı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Artık sözün de kararın da millette olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz. Tüm seçimin yönetimi, nihai kararlar Yüksek Seçim Kurulunun, il ve ilçe seçim kurullarının. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak seçim sonrasında oy sayımlarının huzur ve güvenli ortamda tecelli etmesi için çalışıyoruz. Temennimiz, duamız her zaman olduğu gibi demokrasi bayramının en güzel şekilde neticelenmesi ve bu işin tamama ermesi."

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Ali Yerlikaya Yerel Seçim 2024
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