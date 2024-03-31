Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
İHA 31.03.2024 10:55

DMM'den 'manipülasyon' uyarısı: Yalnızca resmi kaynakları dikkate alın

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, "'Tercih ettiğiniz adaya oy attıktan sonra diğer partilerin üzerini çizin' şeklindeki paylaşımlar, oyların geçersiz sayılması için yürütülen manipülasyon çalışmalarıdır" açıklaması yapıldı.

DMM'den 'manipülasyon' uyarısı: Yalnızca resmi kaynakları dikkate alın

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların geçersiz sayılması için manipülasyon kampanyalarının yürütüldüğünün tespiti üzerine açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İddiaların aksine, 'Tercih' veya 'Evet' mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Yine zarfların içerisine, oy pusulası dışında (not, nesne vb.) konulması da kullanılan oyun geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Seçim süreciyle ilgili yalnızca resmi kaynakların açıklamalarını dikkate alınız, manipülasyon kampanyalarına paylaşımlara itibar etmeyiniz" denildi.

 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Seçim Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı oyunu Ankara'da kullandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
İsrail'de ana muhalefet liderinden seçim çağrısı: Netanyahu hükümeti başarısız
12:38
İBB Başkan adayı Kavuncu oyunu kullandı
12:31
İstanbul'da bir vatandaş beraberindeki süs tavuğuyla oy kullandı
12:17
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş oyunu kullandı
12:05
Ankara'da huzurevi sakinleri oy kullandı
12:28
"Dünyanın en uzun boylu kadını ve adamı" oyunu kullandı
Sandığa sedye ile gittiler
Sandığa sedye ile gittiler
FOTO FOKUS
Türkiye'nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu nine oyunu kullandı
Türkiye'nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu nine oyunu kullandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ