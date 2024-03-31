Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.03.2024 09:45

YSK Başkanı Yener: Seçim sorunsuz ilerliyor

YSK Başkanı Yener, seçimin sorunsuz şekilde ilerlediğini belirterek, "İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz" açıklamasını yaptı.

YSK Başkanı Yener: Seçim sorunsuz ilerliyor
[Fotograf: AA]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Oy kullanmadan önce açıklama yapan Yener, seçimle ilgili bilgi verdi.

Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum" dedi.

"Saat 21'de yayın yasakları kalkacak"

Yener, Ankara'da oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yener, "Oyumuzu kullandık. Tüm seçmenlerimizin oylarını kullanmalarını ve demokratik görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Herhangi bir yerden olumsuz bir durum almadık. Tüm yurtta seçimler sorunsuz şekilde devam ediyor. Saat 21'de yayın yasakları kalkacak. Saat 17'de kurulumuz toplanacak ve bu saatin öne çekilip çekilmeyeceğine bakılacak. Tüm siyasi partilerimiz seçimle ilgili kurallara uydular. Bu demokrasi şenliğinin halkımıza hayırlı olmasını dileriz" şeklinde konuştu.

Türkiye sandık başında
Türkiye sandık başında

Türkiye sandığa gidiyor

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

ETİKETLER
Yerel Seçim 2024 YSK
Sıradaki Haber
Türkiye sandık başında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
İstanbul Emniyet Müdürlüğü seçim güvenliği için tam kadro sahada görev yapıyor
11:02
DMM'den 'manipülasyon' uyarısı: Yalnızca resmi kaynakları dikkate alınız
10:55
Bodrum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 18'i kurtarıldı
10:48
Köylerinde sandık kurulamayan Kazabatlılar komşu köyde oy kullanıyor
10:49
İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar
11:10
Oy kullanmaya kostümlerle gittiler
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ramazan ayı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ramazan ayı
FOTO FOKUS
Muay thai milli sporcusu, astronot kostümüyle oy kullandı
Muay thai milli sporcusu, astronot kostümüyle oy kullandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ