Liderler yerel seçim için oylarını kullandı

Türkiye 10 aylık bir aranın ardından bu kez mahalli idareler genel seçimleri için sandık başında.

Siyasi partilerin genel başkanları da oy kullanmak için sandık başına gitti.

Erdoğan, İstanbul'da oy kullanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da olacak.

Erdoğan oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

CHP Genel Başkanı Özel, oyunu Manisa'da kullandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Manisa'da kullandı.

Eşi Didem, kızı İpek Özel ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na gelen Özel, okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Özel, oyunu 1174 numaralı sandıkta kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirtti.

Tüm adaylara başarı dileyen Özel, seçim sürecinde çok büyük aksilikler, üzücü olaylar olmadan bugüne kadar gelindiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Özel, seçimin sorunsuz ilerlediğini belirterek, herkesi sakinliğini korumaya, itidalli davranmaya davet etti.

Sandıklar açıldıktan sonra kazanma sevinci sırasında silahlardan uzak durulmasını isteyen Özel, şöyle konuştu:

"Böylesi günlerde olmadık bir sevinç gösterisindeki kullanılan bir kurşun bir hayatın, bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Elbette sevinç gösterileri olacaktır. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20-30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak."

Özel, partisinin sandık görevliliklerin neredeyse tamamının görevinin başında olduğunu aktararak, "Oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Atıldıktan sonra hangi partiye atıldıysa o partinin namusudur. O şekilde oylar korunacak" ifadelerini kullandı.

Akşener oyunu Ankara'da kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na eşiyle geldi.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "4625" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

Meral Akşener, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hür ve müstakil olarak, ittifak siyasetine mahkum olmadan, "ucube sistemin" dayattığı sistemin dışına çıkmanın çok yorucu olduğunu belirtti.

Akşener, "Bana göre partimin hemen hemen her bireyinin haksızlığa uğradığı, çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız ama bu direnmenin Türkiye açısından göreceksiniz ki siz hepiniz çok gençsiniz, siz gençler açısından neye tekabül ettiğini bir yıl sonra daha iyi anlayacağız hep birlikte." diye konuştu.