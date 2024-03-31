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Gündem
TRT Haber 31.03.2024 13:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim yeni dönemin başlangıcı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimi. Bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim yeni dönemin başlangıcı olacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı..

Kabine geçip oylarını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim edip imzalarını attı.

Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 249. Emine Erdoğan da 248. sırada yer alıyor.

"Yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandıktan sonra açıklama yaptı. 

Erdoğan, iki seçimin milleti yorduğunu söyleyerek "Kısa bir süre önce malum miletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini icra ettik. Bugün yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Bu iki seçim milletimizi yordu, bizleri de yordu. Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimi bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum.

Milleitmize gösterdiği bu sadakat için şahsım ve tüm partili arkadaşlarım olarak teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün sandık kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

Türkiye sandık başında
Türkiye sandık başında

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