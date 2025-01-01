Bakan Yerlikaya emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının yeni yılını kutladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya'nın mesajı telsizlerden personele okundu.

Mesajında, "Sizler, vatan toprağının her karışında can ve mal emniyetinin teminatı, suça ve suçluya asla geçit vermeyen yiğitlerimizsiniz." ifadesini kullanan Yerlikaya, gösterdikleri üstün vazife, anlayış, fedakarlık ve gayretli çalışmaları nedeniyle teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Yeni yılın, Türkiye'ye, millete ve tüm insanlığa, barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sizlere, aileniz, meslektaşlarınız ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ülkemizin ve vatandaşımızın huzur ve esenliği için bu gece görev başındaki bütün arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler ve kolaylıklar diliyorum."