İnsanlık ittifakı İstanbul'da buluştu

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen yürüyüşle İsrail zulmü lanetlendi, dünyaya Filistin'e destek mesajı verildi.

Yürüyüşe katılmak üzere 81 ilden İstanbul'a giden yediden yetmişe vatandaşlar günün ilk saatlerinde özel araçları, otobüsler ve yaya olarak akın akın camilere ve Galata Köprüsü'ne doğru yola çıktı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak yürüyüşe katılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camii'nde sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı.

Vatandaşların bir kısmı içeride namaz kılarken bir kısmı da dışarda namazını kıldı.

Yoğunluk dolayısıyla camilere giremeyen vatandaşlar, yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz için saf tuttu.

On binlerce kişi Galata Köprüsü'ne yürüdü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere camilerde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcıların oluşturduğu kortejler, Gülhane, Sirkeci, Eminönü son olarak da Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı.

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı.

Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alındı. Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram edildi. Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasında Türkçe ve İngilizce "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları yer aldı.

Bazı katılımcılar, "Bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim", "Bir güneş doğuyor", "Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Sloganlar atıp tekbir getiren vatandaşlar, müziklere ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik etti.

Yürüyüşe katılanlardan bazıları, alana "Özgür Filistin" grafitileri çizdi.

Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi Eminönü'nden korteje katıldı. Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda, köprüye gelenler dolayısıyla yoğunluk meydana geldi.

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın eserlerini seslendirdiği program, katılımcıların konuşmalarıyla başladı.

Galata Köprüsü'nde düzenlenen mitingde katılımcılar konuşma yaptı.