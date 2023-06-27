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Gündem
AA 27.06.2023 17:20

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör bitinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü bizim 85 milyona ve aziz milletimize terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var." dedi.

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan bu yana evlat nöbetini sürdüren aileler, Bakan Yerlikaya'yı Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla karşıladı.

Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, ailelerle görüştü, onlara karanfil verdi.

Ziyarette, evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

"Terörün başını ezeceğiz"

Yerlikaya, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anne Hacire Akar'ın oğluna kavuşabilmek için evlat nöbeti sürecini başlattığını söyledi.

Hacire annenin öncülük ettiğini, 43 vilayetten 360 annenin onun çağrısıyla anne şefkati, sabrı ve dayanma gücüyle buraya geldiğini ifade eden Yerlikaya, 4 yıldır annelerin evlatlarını çağırma noktasında burada bulunduklarını belirtti.

Bu çağrıya 42 evladın cevap verdiğini ve annelerine kavuştuğunu dile getiren Yerlikaya, annelerin çağrısının sadece bu bina önünde değil, tüm yurtta ve dünyada çok büyük ses getirdiğini, adeta çığlık olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"'Evladımızı istiyoruz' sözü kulaktan kulağa, gönülden gönüle çağladı. Annelerimizle Diyarbakır'ımızda, gönlümüzden tüm gönüllere kelimeler dökülüyor. Terör bitinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü bizim 85 milyona ve aziz milletimize terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var. Annelerimizin yüreği yanmasın ve dağlanmasın diye milletimizden aldığımız güçle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kahraman ordumuz, jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber göreceksiniz, terörün başını ezeceğiz."

"Daima sizin yanınızda olacağız"

Yerlikaya, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önünde engel ve bozguncu olan terörü lanetlediklerini söyledi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Burada olan ve olmayan Diyarbakır annelerimiz başta olmak üzere bütün Diyarbakırlı kardeşlerimizin, ülkemizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daima korusun. Bir, iri, diri olmak ve kardeşlik noktasında biz sizleri hep yanımızda gördük. Sizlerle beraber Allah'ın izniyle yürümeye, koşmaya hep devam edeceğiz. Daima sizin yanınızda olacağız. Allah'a emanet olun."

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Diyarbakır Evlat Nöbeti Ali Yerlikaya
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