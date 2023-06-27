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Gündem
AA 27.06.2023 16:40

Ali Erbaş: Bayram günlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kurban, takvaya ulaşma arzusunun, paylaşma erdeminin bir göstergesi ve ilahi rahmete nail olma çabasının en somut tezahürüdür. Bayram günlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışalım" dedi.

Ali Erbaş: Bayram günlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışalım
[Fotograf: AA]

Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

- "Kurban, takvaya ulaşma arzusunun, paylaşma erdeminin bir göstergesi ve ilahi rahmete nail olma çabasının en somut tezahürüdür"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'na ilişkin, "Kurban, takvaya ulaşma arzusunun, paylaşma erdeminin bir göstergesi ve ilahi rahmete nail olma çabasının en somut tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, nice hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nın müminlerde teslimiyet, tevhit ve vahdet ekseninde güçlü bilinç ve büyük heyecan oluşturduğunu kaydeden Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurban, takvaya ulaşma arzusunun, paylaşma erdeminin bir göstergesi ve ilahi rahmete nail olma çabasının en somut tezahürüdür. Kurban, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'ce bir teslimiyetle bizleri Rabb'imize yakınlaştıracak ve hayat yolculuğumuza ışık tutan Hazreti Peygamber'in örnekliğinde iyiliğe, hayra ulaştıracak müstesna bir ibadettir. Kurban Bayramı, aynı zamanda böyle bir ibadetin kabulü için duyduğumuz arzunun ve Cenab-ı Mevla'ya kurbiyetimize dair beslediğimiz umudun da adıdır."

"Bayram günlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışalım"

Erbaş, dünyanın neresinde olursa olsun milyonlarca Müslüman'ın aynı duygularda buluştuğu bayram günlerinin hakkıyla değerlendirilmeye çalışılması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Muhabbet ve merhamet kuraklığı yaşayan kalplere, abıhayat olan bu rahmet ikliminin getirdiği kardeşlik, dayanışma, kaynaşma ruhunu yaşamanın ve yaşatmanın gayreti içinde olalım. Diğer yandan dünyanın pek çok yerinde savaşlara maruz kalan, korku ve şiddet sarmalında bunalan, yokluklar altında ezilen, açlık, hastalık ve afetler sebebiyle mağdur durumda olan insanlar için de dua edelim. İmkanlarımız ölçüsünde, medeniyetimizin bizlere öğrettiği üzere onlara umut olalım, destek olalım, maddi manevi yardımlarımızı esirgemeyelim. Ayrıca bu mübarek zamanları sadece bireysel bir tatil gibi düşünmeyelim. Çünkü bayramlar, akraba, komşu ve dostlarla birlikte yaşandığında daha da bereketlenir."

Bu vesileyle mümin kalbine has duygularla Rabb'ine kulluklarını gösterenlerin kurban ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Erbaş, "İlahi çağrıya icabet ederek hac görevini ifa etmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızla birlikte aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, iyiliklerin perçinlendiği bu günlerin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

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Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı
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