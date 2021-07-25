Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan ve evlenmeye zorlanan 16 yaşındaki B.H.'ye devletin sahip çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan da tepki geldi.

Yanık, erken yaşta ve zorla evliliklerin kanunda açıkça yasak olduğuna dikkat çekti.

'Erken yaşta ve zorla evlilikler, onarılması güç yaralar açıyor'

Derya Yanık, erken yaşta evliliklerin, çocukların sosyal, fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimi üzerinde onarılması güç yaralar açtığının altını çizerek, "İllerimizde yürürlüğe koyduğumuz Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Acil İl Eylem Planlarımız ile evlatlarımızın bu travmaya maruz kalmasının önüne geçmek için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Çocukların yeri ailelerin yanıdır, okuldur"

Bakan Derya Yanık, tüm ailelere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Çocukların yeri ailelerin yanıdır, okuldur. Onların çocukluğunu yaşayabilmesine engel olunmasına ve eğitim hayatından koparılmalarına asla göz yummayız" dedi.