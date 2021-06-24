Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla sivil toplum, akademi ve tüm kamu kurumlarının, topyekun bir seferberlik ruhuyla çalıştıklarını aktardı.

Eylem planlarıyla, 2007'den itibaren somut hedefler koyduklarını, süreç içerisinde bu hedeflere ulaştıklarını ve yenilerini belirlediklerini vurgulayan Bakan Yanık, "2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planımız ile kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya, şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.