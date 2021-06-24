Bakan Yanık: Kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı ile kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya, şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla sivil toplum, akademi ve tüm kamu kurumlarının, topyekun bir seferberlik ruhuyla çalıştıklarını aktardı.
Eylem planlarıyla, 2007'den itibaren somut hedefler koyduklarını, süreç içerisinde bu hedeflere ulaştıklarını ve yenilerini belirlediklerini vurgulayan Bakan Yanık, "2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planımız ile kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya, şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla sivil toplum, akademi ve tüm kamu kurumları topyekün bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz.— Derya Yanık (@deryayanikashb) June 24, 2021
2007'den itibaren Eylem Planlarımız ile somut hedefler koyduk, süreç içerisinde bu hedeflere ulaştık ve yenilerini belirledik. pic.twitter.com/Jm2bbmK2gw
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