Askeri yargı kanunundaki değişiklik Meclis'te yasalaştı.

Subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesi cumhuriyet savcısı tarafından alınacak.

Yüce Divan'da yargılanacak askerlerle ilgili soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak.

Askeri suçların soruşturulması izne tabi olacak.

Ağır ceza mahkemesinin görev alanın giren suçüstü hallerinde ise genel hükümlere göre soruşturma yürütülecek.

Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma, Cumhurbaşkanının iznine bağlı olarak yapılacak.

Asker kişiler; suçüstü olması halinde, kaçma olasılığı varsa ya da kimliği hemen belirlenemiyorsa herkes tarafından geçici olarak yakalanabilecek.

Askeri hizmetin niteliğine göre, dilekçe ve davalara ilişkin evrak, en yakın amire de verilecek.