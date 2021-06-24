Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Bostancı Oğul-2 Operasyonu' sırasında silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik 'Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Bostancı Oğul-2 Operasyonu' başlattı.
Merkeze bağlı Oğul köyü Kokurdanlı mevkisinde, mağara ve sığınaklara düzenlenen operasyonda, sehpası ile birlikte çalışır vaziyette Doçka uçaksavar silahı, bu silaha ait 23 milimetrelik 2 bin mühimmat, 12,7 milimetrelik 3 bin uçaksavar mühimmatı, 7,62 milimetrelik 5 bin AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 30 RPG-7 antitank mühimmatı, 23 RPG-7 sevk fişeği, ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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