Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 08:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Yanık: Deprem sonrası psikososyal destek ekipleri görevlendirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 5 araç, 20 meslek elemanından oluşan 10 psikososyal destek ekibi görevlendirdiklerini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibinin görevlendirildiğini duyurdu.
Ekiplerin KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza destek vereceğini ifade etti.
4 ilde eğitime ara verildi
Çevre illerden de hissedilen sarsıntı nedeniyle Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Etiketler: Deprem Derya Yanık
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