Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibinin görevlendirildiğini duyurdu.

Ekiplerin KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza destek vereceğini ifade etti.

4 ilde eğitime ara verildi

Çevre illerden de hissedilen sarsıntı nedeniyle Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitime bir gün süreyle ara verildi.