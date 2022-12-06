Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Altındağ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Yanık, bakanlık ve yerel yönetimlerin güçlü işbirliğini ortaya koyan temel atma töreninin, birlikte çalışmanın engelleri aşmakta ne kadar önemli olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda sosyal hizmetler alanında geliştirdiği vizyoner politikalarla dünyaya örnek bir ülke haline geldiğini belirten Yanık, 3 gün önce Dünya Engelliler Günü'nde ilan edilen Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'yla engellilerin toplumsal hayata tam, etkin ve doğal katılımını sağlamak hedefine doğru büyük bir adım daha atıldığını ifade etti.

Amaçlarının eğitimden sağlığa, istihdamdan erişilebilir çevreye, ekonomiden bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine kadar her alanda engelli bireylerin haklarını gözetmek, hayat standartlarını yükseltmek olduğunu vurgulayan Yanık, yaptıkları tüm çalışmalarla herkes için daha yaşanılır bir dünya oluşturma hedefinde olduklarının altını çizdi.

"Engelli bireylerin kendine güvenen bireyler haline gelmelerini amaçlıyoruz"

Engellilere yönelik merkezlerde toplumsal hayata katılımı artıran eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirildiğini aktaran Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hizmet modeliyle engelli bireylerin kendine güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen bireyler haline gelmelerini amaçlıyoruz. Bugün burada temelini sayın belediye başkanımızla birlikte attığımız Altındağ Engelsiz Yaşam Merkezi, inşallah bölgede bulunan engelli vatandaşlarımızın hizmetine çok kısa sürede kazandırılacak. Yaklaşık 6, 7 ay gibi sürede tamamlanacak merkezde Ankara'nın en büyük ilçelerinden birisi olan Altındağ'ımıza 3 bin 450 metrekarelik bir rehabilitasyon merkezi hediye etmiş olacağız. İçerisinde oyun, uyku ve etkinlik odası, duygusal rahatlama bahçesi, fizyoterapi odası, kütüphane, sesli okuma odası, atölyeler, spor salonu, yemek salonu gibi daha birçok etkinlik alanını barındıran merkezimiz, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir donanıma sahip olacak. Bugün temelini attığımız bu proje tamamlandığında, Altındağ'da yaşayan engelli vatandaşlarımız ve onların aileleri için hayat inşallah biraz daha kolaylaşacak, hayatın farklı bir yanını daha keşfedecekler ve deneyimleyecekler."

"34 bine yakın engelli bireye sürekli yatılı bakım hizmeti veriyoruz"

Bakan Yanık, bu merkezlerin, hayatlarını engelli yakınına adayan kişilerin günlük yaşamın diğer meşguliyetlerini, gözleri arkada kalmadan yerine getirme imkanı sağlayacağını vurguladı.

Bakanlığın hizmetlerini, ihtiyaçları gözeterek sürekli güncellediklerine işaret eden Yanık, "Ailelerimizin zaman zaman yolculuk, umre, sağlık veya çeşitli nedenlerle bakımını sağladığı engelli yakınını kısa süreliğine de olsa bırakabileceği güvenilir bir merkeze ihtiyaçları oluyor. Bakanlık olarak bu ihtiyacı karşılamak üzere engellileri bir yıl içerisinde 30 gün kuruluşlarımızda ücretsiz misafir ediyoruz. Ailelerimize düğün, cenaze, zorunlu seyahat gibi durumlarda da yine gözleri arkada kalmadan yakınlarını kurumlarımıza yatılı bırakabilme imkanı sunuyoruz. Ülke genelinde toplam 408 bakım merkezinde 34 bine yakın engelli bireye sürekli yatılı bakım hizmeti veriyoruz." diye konuştu.

Engelliler için evde bakım yardımını 2006'da başlattıklarını hatırlatan Yanık, engelli yakınına evde bakanlara sağladıkları yardımdan bugün 562 bin 365 kişinin yararlandığını dile getirdi.

Sosyal devlet ilkesinin bütün gereklerini, her türlü başlıkta yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Yanık, şöyle devam etti:

"İktidara geldiğimiz 2002 yılında 2 bin 600 engelli, kurum bakımı için sıra bekliyorken, şu anda bakım için sıra bekleyen bir tek engelli vatandaşımız elhamdülillah yok. Engelli bireylere en yakın noktalarda, kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarca hizmet verilebilmesinde işbirliğini artırmak için Engelli Bireylere Yönelik Aktif Yaşam Merkezi Yönetmeliğimizi de hazırladık. İnşallah yakında yayımlayacağımız bu yönetmelikle bakanlığımız ve ilgili paydaşlarla işbirliğimiz artacak, verimlilik güçlenecek ve engellilerimize hizmette hem nitelik hem nicelik artmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği vizyon bu, kimseyi geride bırakmamak. Bunun için bakanlık olarak durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu hizmetleri Anayasa ile güvence altına alınmış pozitif yaklaşımın bir gereği olarak görüyoruz. Hakları sahiplerine teslim etmek olarak görüyoruz. Engelli olma halinin dezavantajlarını azaltarak, engelli vatandaşlarımızın potansiyelini ülkemizin kalkınmasında kullanabilmeyi temel hedefimiz olarak belirledik."

Konuşmaların ardından Bakan Yanık, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve protokol üyeleriyle butona basarak, Altındağ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temelini attı.