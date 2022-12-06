İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'daki 7'nci Uluslararası Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı'nda konuştu.

Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın sosyal medya üzerinden organize edildiğini açıkladı:

"İstanbul'daki, İstiklal Caddesi'ndeki patlamadaki bomba yapımı sosyal medya üzerinden yaptırıldığını yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı bir şekilde imha edildiğini burada size söyleyebilirim. Teker teker tarif edildi."

Bombanın imali ve imhası sosyal medya üzerinden yaptırıldı

Bakan Soylu, terör saldırısının yurt dışı bağlantısına da dikkati çekti.

Soylu, "Amerika'ya bağlı PYD/PKK terör örgütü mensubunun cep telefonu üzerinden hem bombayı yerleştiren koyan hem bombayı imha edip cep telefonu üzerinden yaptırıldığı bilgileri elimizde açıkça mevcuttur. Devlet dediğin bunu yapmaz. Devlet bilgiyle çalışır" bilgisini paylaştı.

" 'Hacı' kod adlı Amerika'ya bağlı PYDPKK terör örgütü mensubunun cep telefonu üzerinden hem bombayı yerleştiren, koyan, hem bombayı imal eden, cep telefonu üzerinden yaptırıldığı bilgileri elimizde açıkça mevcut" açıklamasını yapan Soylu, şöyle konuştu:

"Devlet dedikodu yapmaz, devlet bilgiyle çalışır ve kendi tecrübesine, ciddiyetine uygun şekilde çalışır. İlk verilen ifadelerde 'ben bilmiyordum bunu çikolata paketi sanıyordum' sözleri gerçeği yansıtmıyor. O ifadeleri verenin ağzından olayın bütün ayrıntıları işini iyi bilen Türk polis teşkilatı ve savcıları tarafından devlet kayıtlarına geçmiştir."

Hesapların 3'te 1'i terör örgütleri ile ilişkili hesaplar

Soylu, sosyal medyada terör örgütleri ile ilişkili birçok hesap bulunduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim tespit edebildiğimiz isimli ve isimsiz toplam Twitter hesaplarının yani 3 milyon 656 binin bir bölü 3'ü bot ve terör örgütü hesabı. Şimdi bu alanın temiz bir alan olduğunu, bu alanın masum bir alan olduğunu, bu alanın uluslararası istihbarat örgütlerinin etkisi altında bir alan olmadığını kimse bize söyleyemez."