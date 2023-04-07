Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazlarının sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyatına başlandı.

Akıllı cihazlar, bugün itibarıyla bakanlıklara da teslim edildi.

İstanbul Sultanbeyli'deki programlarına Togg T10X ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu.

İlk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı

Türkiye'nin otomobili Togg'da, ilk teslimat, ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan "Gemlik" renkli Togg makam aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg'un önünde poz verdi.

Aliyev, Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.

Aliyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.

Aliyev, Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

"Gardaşım İlham Aliyev, hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev'e hayırlı olsun mesajı gönderdi:

"Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım."

"Togg"un üretimini kutlayan İlham Aliyev, bunun Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Aliyev, Togg'un ikinci arabasının Azerbaycan'da bulunmasını dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olarak değerlendirdi.

Testleri tek seferde geçti

Togg'un trafiğe çıkabilmesi için onlarca test gerçekleştirildi.

Togg yollara çıkmadan önce, elektrikli araçların batarya ve araç güvenlik testleri, elektromanyetik uyumluluk testleri, araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma ve manevra gibi 41 teknik test ve kontrolden başarıyla geçti.

Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği otomotiv mevzuatı kapsamındaki bütün testleri tamamlayan Togg, elektrikli araçların en önemli testlerinden olan "elektrikli araç güvenlik testinden" de tek seferde geçerek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin ulusal uygunluk değerlendirme ve standart hazırlama kuruluşu olan TSE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirmesi ile Togg'un yurt içindeki testlerini bizzat yaparken, yurt dışı testlerine de iştirak etti.

Araç Tip Onay Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

TSE, Togg'un üretiminin uygunluğu kontrolleri ile Araç Tip Onay Belgelendirme sürecini de tamamladı. Türkiye'de sıfırdan üretilen bir otomobilin ilk kez alabildiği belgeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Togg'un ilk sahipleri belli oldu

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edildi.

Aracını bekleyen kullanıcılara ayrıcalıklar sağlanacak

Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.