Kızılay'dan 'kan bağışı' çağrısı: Bu bizim için kırmızı alarm seviyesi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ramazanda kan stokunun azaldığını söyledi. Bu yüzden kan bağışı çağrısında bulunan Kınık, "Kızılay ulusal güvenli kan temin programından sorumlu tek kuruluş. Türkiye'de kanı her gün 300 noktada bağışçılardan alıyoruz. Alınan bu kanlar, Kızılay'ın 4 referans laboratuvarlara getiriliyor. Bunların ileri tetkiklerini yapıyoruz. Daha sonra her kanı eritrosit, trombosit ve plazma olarak 3'e ayırıyoruz." dedi.

"Bu bizim için kırmızı alarm seviyesidir"

İşlemlerden geçirilen kanı ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Bu kan, ihtiyaç duyulan 1500'e yakın hastanede vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Biz her ramazanda bağışlarda genel anlamda bir düşüş yaşarız. Depremzedelerimizden bu anlamda kan talep etmiyoruz ama bu bölgelerde de kan ihtiyacı aynı şekilde devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Dolayısıyla aslında 71 vilayetimiz, Türkiye'nin tamamını buradaki 11 vilayetle beraber, omuzlamış durumda. Dolayısıyla bu ihtiyaçlarımızın artması, deprem bölgelerinde kanın alınamaması, ramazanda her yıl yaşadığımız düşüklük nedeniyle ulusal kan stoklarımız asgari stok seviyesinin altına indi. Bu bizim için kırmızı alarm seviyesidir."

"Kızılay ramazanda iftar ve sahur vakitlerine göre mesailerini ayarlıyor"

Kan bağışı çağrısında bulunan Kınık, şunları söyledi:

"Bu kırmızı alarm seviyesine geldiğimiz noktada biz çok acil vatandaşlarımıza duyuru yapıyoruz ve bu stok seviyelerimizin hızlıca 50 binlerin üzerine çıkarılması için onlardan talepte bulunuyoruz. Kızılay ramazanda iftar ve sahur vakitlerine göre mesailerini ayarlıyor. www.kanver.org web sitemiz üzerinden vatandaşlarımız çalışma saatlerini, kendilerine en yakın lokasyondaki kan bağışı bilgilerine erişebilirler. Ayrıca randevu alarak randevularıyla istedikleri saatte vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler."

"Başka bir kaynağı yok"

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kınık, şöyle devam etti:

"Kan, biliyorsunuz sürekli bir ihtiyaç. Bizim her gün 8 ile 9 bin ünite vatandaşımızdan kan alıp yaklaşık 20 bin ünite kan bileşenini hastanelerimize ulaştırmamız gerekiyor. Bunun başka bir kaynağı yok. Tek kanal Kızılay ve 1500 hastanemizdeki her yıl yaklaşık 6 milyon hastaya ulaştırdığımız bu kanı bugün hastalarımız bekliyor. Tedavilerinin gecikmesi onlara sıkıntı oluşturabilir. Dolayısıyla kan bağışçılarımızı, Kızılay'a ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kan bağışı noktalarına davet ediyoruz. Bunu düzenli olarak ve her gün yapmak durumundayız. Çünkü kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır."