Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.10.2023 17:02

Bakan Uraloğlu'ndan Gazze'ye insani yardım koridoru çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazze'ye insani yardımların gönderilmesi için bir koridor açılması gerektiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu'ndan Gazze'ye insani yardım koridoru çağrısı

Küresel Geçit Forumu dolayısıyla Brüksel'de bulunan Uraloğlu, AB Komisyonu binası önünde yaptığı açıklamada AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean ve Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüşmeler yaptığını anlattı.

Bakan Uraloğlu, "Özellikle Türkiye'deki ulaştırma politikalarının, 2019 yılında askıya alınan ya da durağana çevrilen görüşmelerle ilgili onların, bir an önce başlatılması gerektiği noktasındaki düşüncelerimizi kendilerine ilettik. Mutlaka bu sürecin devam ettirilmesi gerektiğini belirttik." dedi.

Türkiye'nin orta koridor üzerinde yer alan çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Oradaki hem bu yük taşımacılığının, hareketliliğinin nerede olması gerektiği, artı yapılması gereken yatırımlar noktasında mutlaka işbirliği yapmamız gerektiği, Avrupa Birliği fonlarının, AB finans kaynaklarının bu anlamda da değerlendirilmesi gerektiğinden bahsettik." ifadelerini kullandı.

Çerkezköy-Kapıkule arasında AB ile mevcut demir yolunun tamamen yenilenmesi ya da yeni bir demir yolu yapılmasıyla ilgili ciddi bir çalışmanın sonuna geldiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Benzer çalışmaların devam ettirilmesi gerektiği noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Şu ana kadarki görüşmeler olumlu geçti." dedi.

"Kotalar kaldırılmalı"

Türkiye'den AB ülkelerine giden tır ve ulaşım sorunları konusunda Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda AB'nin Birleşmiş Milletler adına yürüttüğü çalışmalar var. O çalışmalar kapsamında Türkiye'ye de gerekli kolaylığın gösterilmesi noktasında taleplerimiz oldu. Çünkü biz şunu anlattık, ticareti yapıyorsunuz, karşılıklı mal anlaşması yapılıyor, nereden nereye gideceği belli ama bir taraftan da gümrük kapılarında bekleyebiliyoruz. Bu anlamdaki kotalarla ilgili gerekli çalışmanın yapılması ve bunların kaldırılması gerektiği noktasında taleplerimizi ilettik."

"İnsani koridor kurulmalı"

Uraloğlu, İsrail-Filistin çatışması konusunda da "Şunu söylemek lazım. Biz, normal şartlarda insanların ihtiyaçları olan ticareti ve ihtiyaçlarının karşılanmasını konuşuyoruz. Şu anda Filistin'de, İsrail'de yaşananlar anormal şartlar. Tam bir koridor olacaksa tam da oraya insani bir koridor oluşturulması gerekir gerçekten." dedi.

"Biz Türkiye olarak elbette yapmamız gerektiğini insani anlamda yapmaya çalışıyoruz ve Cumhurbaşkanımızın bu noktada çok net duruşu var." diyen Uraloğlu, koridorların güvenli güzergahlardan geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu koridorlar sadece bir ticaret, ulaşım değil bir anlamda da güvenliği sağlayacak koridorlardır diye düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla burada Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) adıyla ortaya atılan koridorun sağlığının ya da bunun fizibıl olmasının bu anlamda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz."

ETİKETLER
Gazze Abdulkadir Uraloğlu Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:45
İngiltere'den İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına 'seyahat uyarısı'
00:42
Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'ndeki binlerce kişi için endişeliyiz
00:18
Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlilerin yaşam mücadelesi
00:31
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
00:27
UNICEF: Gazze'deki bir milyon çocuk tarifsiz bir dehşet gecesi yaşayacak
00:05
İzmir açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 düzensiz göçmen yakalandı
Hollanda'da Filistin’e destek gösterisi
Hollanda'da Filistin’e destek gösterisi
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ