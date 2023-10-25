Bakan Uraloğlu'ndan Gazze'ye insani yardım koridoru çağrısı

Küresel Geçit Forumu dolayısıyla Brüksel'de bulunan Uraloğlu, AB Komisyonu binası önünde yaptığı açıklamada AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean ve Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüşmeler yaptığını anlattı.

Bakan Uraloğlu, "Özellikle Türkiye'deki ulaştırma politikalarının, 2019 yılında askıya alınan ya da durağana çevrilen görüşmelerle ilgili onların, bir an önce başlatılması gerektiği noktasındaki düşüncelerimizi kendilerine ilettik. Mutlaka bu sürecin devam ettirilmesi gerektiğini belirttik." dedi.

Türkiye'nin orta koridor üzerinde yer alan çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Oradaki hem bu yük taşımacılığının, hareketliliğinin nerede olması gerektiği, artı yapılması gereken yatırımlar noktasında mutlaka işbirliği yapmamız gerektiği, Avrupa Birliği fonlarının, AB finans kaynaklarının bu anlamda da değerlendirilmesi gerektiğinden bahsettik." ifadelerini kullandı.

Çerkezköy-Kapıkule arasında AB ile mevcut demir yolunun tamamen yenilenmesi ya da yeni bir demir yolu yapılmasıyla ilgili ciddi bir çalışmanın sonuna geldiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Benzer çalışmaların devam ettirilmesi gerektiği noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Şu ana kadarki görüşmeler olumlu geçti." dedi.

"Kotalar kaldırılmalı"

Türkiye'den AB ülkelerine giden tır ve ulaşım sorunları konusunda Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda AB'nin Birleşmiş Milletler adına yürüttüğü çalışmalar var. O çalışmalar kapsamında Türkiye'ye de gerekli kolaylığın gösterilmesi noktasında taleplerimiz oldu. Çünkü biz şunu anlattık, ticareti yapıyorsunuz, karşılıklı mal anlaşması yapılıyor, nereden nereye gideceği belli ama bir taraftan da gümrük kapılarında bekleyebiliyoruz. Bu anlamdaki kotalarla ilgili gerekli çalışmanın yapılması ve bunların kaldırılması gerektiği noktasında taleplerimizi ilettik."

"İnsani koridor kurulmalı"

Uraloğlu, İsrail-Filistin çatışması konusunda da "Şunu söylemek lazım. Biz, normal şartlarda insanların ihtiyaçları olan ticareti ve ihtiyaçlarının karşılanmasını konuşuyoruz. Şu anda Filistin'de, İsrail'de yaşananlar anormal şartlar. Tam bir koridor olacaksa tam da oraya insani bir koridor oluşturulması gerekir gerçekten." dedi.

"Biz Türkiye olarak elbette yapmamız gerektiğini insani anlamda yapmaya çalışıyoruz ve Cumhurbaşkanımızın bu noktada çok net duruşu var." diyen Uraloğlu, koridorların güvenli güzergahlardan geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu koridorlar sadece bir ticaret, ulaşım değil bir anlamda da güvenliği sağlayacak koridorlardır diye düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla burada Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) adıyla ortaya atılan koridorun sağlığının ya da bunun fizibıl olmasının bu anlamda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz."