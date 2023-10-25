Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.10.2023 16:01

AFAD'dan Filistin için yardım kampanyası

AFAD, İsrail saldırısı altındaki Filistin için yardım kampanyası başlattı. Belirlenen banka hesaplarına yapılan bağışlar, Filistinlilere ulaştırılacak.

AFAD'dan Filistin için yardım kampanyası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) "Filistin için el ele" diyerek, İsrail saldırısı altındaki Filistin için bağış kampanyası başlattı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Günlerdir yoğun saldırı altında ölüm kalım mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimiz için düzenlediğimiz yardım kampanyasına davet ediyor; bağışlarınızı Filistinli kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Her zaman ve her koşulda mazlumun yanında olan aziz Milletimize teşekkürlerimizle" denildi.

Paylaşımda belirtilen banka hesaplarına yapılan bağışlar, Filistinlilere ulaştırılacak.

ETİKETLER
AFAD Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti
Sıradaki Haber
CHP'den Deva Partililere 'kadro' iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:51
Avcılar'da servis çocuğa çarptı
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
01:37
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ