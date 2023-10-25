AFAD'dan Filistin için yardım kampanyası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) "Filistin için el ele" diyerek, İsrail saldırısı altındaki Filistin için bağış kampanyası başlattı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Günlerdir yoğun saldırı altında ölüm kalım mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimiz için düzenlediğimiz yardım kampanyasına davet ediyor; bağışlarınızı Filistinli kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Her zaman ve her koşulda mazlumun yanında olan aziz Milletimize teşekkürlerimizle" denildi.

Paylaşımda belirtilen banka hesaplarına yapılan bağışlar, Filistinlilere ulaştırılacak.