CHP'den Deva Partililere 'kadro' iddiası

CHP'den DEVA Partili bazı isimlere kadro teklif edildiği iddiası iki partiyi de karıştırdı. Açıklama ve istifalar peş peşe geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'da DEVA Partisi’nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü, bu kişilere CHP'de kadro teklif ettiği ileri sürüldü.

Görüşmenin ortaya çıkmasının ardından DEVA Partisi’nde istifa kararları verildi.

Esenyurt, Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler, Esenler, Sultanbeyli, Fatih, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Silivri ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü DEVA Partili bazı ilçe başkanlarının CHP’ye katılmaları karşılığında, DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’ın belediye başkan adayı gösterileceği öne sürüldü.

Yazık, yakışmadı Kemal bey""

İddialar üzerine art arda açıklamalar yapıldı. Sosyal medya üzerinden CHP liderine tepki gösteren DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Yazık, yakışmadı Kemal bey" notuyla görüşmeden olduğunu belirttiği görüntüler paylaştı. Şahin, yaşananlara DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın inanamadığını vurguladı.

"Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız"

Tartışma yaratan görüşmeye CHP'den de tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Milletvekili Murat Emir, görüşmeyi, 'partide değişim şarttır' vurgusuyla eleştirdi.

Sağın ıskartaya çıkmış, siyasi yaşamını tüketmiş aktörlerine partinin önemli koltuklarının ikram edilerek sağdan oy alamayacaklarının onlarca örneğini yaşayarak gördüklerini anlatan Emir, "Yerel seçim öncesinde Deva partili ilçe başkanlarının partimize devşirilmesinin arka planında siyasal/ideolojik bir yakınlaşma olduğunu düşünmek için hiçbir nedenimiz yok. Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız" dedi.