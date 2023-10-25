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TRT Haber 25.10.2023 14:41

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan düzenleme ertelendi

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme Ocak 2024’e ertelendi. Bugün alınan geçiş ücretlerindeki fark ise iade edilecek.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan düzenleme ertelendi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelendiğini açıkladı. 

Bugün alınan geçiş ücretlerindeki farkın ise vatandaşlara iade edileceğini belirtti.

 

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