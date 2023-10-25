Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan düzenleme ertelendi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelendiğini açıkladı.
Bugün alınan geçiş ücretlerindeki farkın ise vatandaşlara iade edileceğini belirtti.
Kamuoyunun bilgisine— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 25, 2023
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir.
25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir.