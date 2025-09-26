Bakan Uraloğlu: Yapamazsınız korosuna kulak tıkadık

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Ortaköy Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "3. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2025 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni"nde, bugün 65 üniversiteden 315 gencin, 200 projeyle ortaya koyduğu vizyoner fikirlerin coşkusunu paylaştıklarını söyledi.

Genç beyinlerin üretken, cesur ve dönüştürücü fikirlerinin Türkiye Yüzyılı'nın temel taşlarını oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'yapamazsınız' korosuna kulak tıkayarak ve istemezükçülere inat destansı bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik. Bu başarılar, muhalefetin engellemeleri ve iftiralarına rağmen milletimizin kararlılığı ve çalışkanlığıyla hayata geçti. Ürettiğimiz milli teknoloji ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduğumuz artık bilinen bir gerçek. TOGG ile kendi arabamızı üreterek milletimizin yarım asırlık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, hava savunma sanayisinde dünya güç dengelerini değiştiren, çığır açan teknolojilere imza attıklarını, 2007'de Bayraktar Mini İHA, 2010'da ANKA, 2014'te dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 ve 2019'da da Akıncı'yı geliştirdiklerini söyledi.

"TÜRKSAT 6A'yı, 'başaramazsınız' diyenlere inat, yörüngesine ulaştırdık"

2022'de Bayraktar Kızılelma'yı, ardından yerli savaş uçağı KAAN'ı gökyüzünde görerek birçok başarıya imza attıklarını belirten Uraloğlu, "MİLGEM Projesi ile kendi savaş gemilerimizi bir bir denize indirdik. Dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu'yu kendi tersanelerimizde ürettik. Milli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık. Yerli ve milli sürücüsüz metro araçlarımızı raylara indirdik. Milli Banliyö Treni'mizi üreterek Gaziray'da hizmete başlattık. Yüzde 80'nin üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı, 'başaramazsınız' diyenlere inat, sarsılmaz azmimiz ve öz güvenimizle kalıcı yörüngesine ulaştırdık ve geçtiğimiz 21 Nisan'da hizmete aldık." dedi.

Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'dan edinilen tecrübelerle Türkiye'nin haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasında yerini aldığını ve uydu ihracatçısı konumuna yükseldiğini dile getirerek, TÜRKSAT 7A için kolları sıvadıklarını ve bu uydunun daha yüksek veri kapasitesi, güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetimiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacağını bildirdi.

Bu törenin yalnızca bir ödül töreni değil, Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyonun gençlerle buluştuğu platform olduğunu belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"İlk yılında 19 üniversiteyle başlayan bu yolculuk, bugün 65 üniversiteye, 315 gencimizin 200 projesine uzandı. Kara yolu, denizcilik, demir yolu, havacılık-uzay ve haberleşme sektörlerinde yarışan projeler Bakanlığımızın uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirildi. 32 farklı üniversiteden 46 proje ve 82 öğrencimiz ödüle layık görüldü. Bu yıl toplam 4 milyon 922 bin 800 liralık ödül veriyoruz. Ödül kazanan her bir gencimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bu yarışma, bir rekabetten çok daha fazlasıdır. Bu, gençlerimizin fikirleriyle Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme geleceğini şekillendirme hareketidir. Sizlerin projeleri, sadece bir fikir olmaktan öte ülkemizin altyapısına, teknolojisine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak somut adımlardır."

"Gençlerimizle omuz omuza çalışmaya büyük önem veriyoruz"

Uraloğlu, Bakanlığın bilim ve teknolojiyle kalkınma yolculuğunun hız kesmeden sürdüğünü vurgulayarak, "Ulaştırma ve Altyapı Akademik Dergimiz, bu vizyonun önemli bir parçası. İlk sayımızda Kalkınma Yolu Projesi'ni, ikinci sayımızda Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik temasını ele aldık. Şimdi ise üçüncü sayımızda Deniz yolu ve Kıyı Yapılarında Yeni Yaklaşımlar ve Sürdürülebilirlik temasıyla yola çıktık. Şu anda makale alımları için başvurular devam ediyor ve son teslim tarihi olan 20 Ekim 2025'e kadar da Dergipark üzerinden makalelerinizi bekliyoruz. Sizlerin fikirleri, bu dergiyi daha da zenginleştirecek. Ayrıca, bakanlık olarak gençlerimizle omuz omuza çalışmaya büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST ve Bölgesel Kariyer Fuarları ile Bakanlığın bizzat organize ettiği U-FEST gibi özgün etkinliklerle gençlere ilham olmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, U-FEST'in Türkiye'nin en dinamik ulaşım festivali olarak, kara yolundan hava yoluna, demir yolundan deniz yoluna ve iletişime kadar Bakanlığın vizyoner projelerini gençlerle buluşturduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir kez daha vurgulamak istiyorum, birileri bize 'yapamazsınız' dediğinde biz durmadık, çalıştık, başardık. Şimdi sıra sizlerde. Sizin ellerinizde gerçeğe dönüşecek nice projeler hayata geçeceğine inanıyoruz. Biriniz, yapay zeka destekli bir trafik yönetim sistemiyle şehirlerimizi daha yaşanabilir kılacak. Bir diğeriniz, deniz yolu taşımacılığında karbon nötr bir teknolojiyle dünyayı değiştirecek ya da bir başkası, uzay teknolojilerinde çığır açacak."