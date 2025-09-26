Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
Gündem
AA 26.09.2025 14:03

ABB'ye 'konser' soruşturmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ABB'ye 'konser' soruşturmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor.

Zanlıların, ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilmeleri bekleniyor.

Soruşturma geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

