26.09.2025 12:31

Yalova'da denizi kirleten 2 belediyeye 4 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'nın Çınarcık Belediyesine atık su altyapısındaki taşkın nedeniyle 2 milyon 674 bin lira, mevzuata aykırı atık su deşarjı yapan Koru Belediyesine ise 1 milyon 337 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yalova'da denizi kirleten 2 belediyeye 4 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yalova’nın Çınarcık Belediyesi’ne atık su alt yapısındaki taşkın sonucu Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kirliliğine neden olunduğu gerekçesiyle 2 milyon 674 bin TL ceza uyguladı. Ayrıca ilçeye bağlı Koru beldesinde standarda aykırı atık su deşarjı yapan Koru Belediyesi’ne de 1 milyon 337 bin lira ceza kesildi.

Çınarcık'ta kanalizasyon taştı

Çınarcık’taki Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi üzerindeki taşkın ihbarı ile ilgili harekete geçen Bakanlık ekipleri, hattın taşarak denize deşarj olduğunu belirledi. Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki kirlilik nedeniyle ilgili Çevre Kanunu’na istinaden Çınarcık Belediyesi’ne 2 milyon 674 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Koru'da denize doğrudan deşarj

Atatürk Anıtı önünden denize kirli su deşarj edildiği yönündeki şikayet üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri harekete geçti.

Yapılan denetimde Atatürk Anıtı önünde bulunan kanal aracılığıyla denize deşarj yapıldığı tespit edildi. Deşarj alanından numuneler alındı. Yapılan analizde deşarj edilen atık suyun mevzuat şartlarını sağlamadığı belirlendi. Deşarjı gerçekleştiren Koru Belediyesi’ne 1 milyon 337 bin TL idari para cezası uygulandı. 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz Kirliliği Marmara Denizi Yalova
