Bakan Uraloğlu: Orta Anadolu Otoyolu trafiği rahatlatacak

Göynük Çevre Yolu açılışında konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu yatırımlarının sadece ulaşım projesi değil, aynı zamanda şehirlerin, ekonomilerin ve kültürlerin can damarı olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Bakanlık olarak "yol medeniyettir" vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, "6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 29 bin 742 kilometreye ulaştırdık. Otoyol ağımızı 1714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardık. 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde 43'ünü oluştururken, trafiğin yüzde 83'üne hizmet veriyor." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2002'de 8,5 milyon olan araç sayısının bugün 32 milyona çıktığını aktararak, "Ortalama seyahat hızımız saatte 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldi. Taşıt hareketliliği yüzde 195 artarken, kara yolu kazalarındaki can kayıplarını yüzde 77 azalttık. 'Her hayat değerlidir' ilkesiyle, sıfır can kaybı hedefimize kararlılıkla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Göynük'ün İstanbul ve Ankara arasında alternatif geçiş noktası olduğunu, gelişen kümes hayvancılığı ve turizme dayalı günübirlik ziyaretlerin yoğunluğuyla dikkati çektiğini anlatarak, "Ancak bu yoğunluğa bağlı ortaya çıkan taşıt trafiği ise şehir merkezinde trafik sıkışıklığına yol açıyordu. İşte bu nedenle, 6,7 kilometre uzunluğundaki Göynük Çevre Yolumuzu hayata geçirdik." dedi.

Projenin teknik detaylarını da paylaşan Uraloğlu, bu yolu yaparak ilçenin tarihi dokusunu korurken, bayram ve tatil günlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azalttıklarını belirtti.

Uraloğlu, şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilen güzergahın, artık çevre yoluyla sadece 4 dakikada katedileceğini dile getirerek, bu sayede zamandan 11 milyon lira, akaryakıttan 2,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 13,2 milyon lira tasarruf sağlanacağını, ayrıca karbon emisyonunu 131 ton azaltarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulacağını kaydetti.

"Önemli kara yolu projelerini hayata geçirdik"

Bolu Dağı Tüneli başta olmak üzere Gerede-Yeniçağa-Bolu Yolu, Gerede-Çerkeş Yolu, Bolu Güney Çevre Yolu ve Büyüksu Köprüsü gibi önemli kara yolu projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Halihazırda devam eden 10 kara yolu projesi var. Şu anda da Bolu'da, 7 milyar 251 milyon lira proje bedeliyle Gümüşova-Yeniçağa üstyapı onarımı, Bolu-Mudurnu, Bolu-Seben-Kıbrıscık ve Kahramankazan-Kızılcahamam-Gerede yolları gibi projelere devam ediyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, ilerleyen dönemde Akyazı-Ankara arasında inşa edilmesi planlanan Orta Anadolu Otoyolu projesiyle ilgili detaylara da değinerek, şöyle devam etti:

"Ankara-İstanbul arasında ulaşım sağlayan ve Bolu'dan da geçen mevcut otoyolumuz yıl boyunca yoğun şekilde kullanılmaktadır. Nüfus artışı, turizm ve ticaret faaliyetlerindeki artış gibi sebeplerle seyahat talebi de sürekli artmaktadır. Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği İstanbul-Gerede kesimindeki çok ciddi trafik yoğunluğu oluşmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'yla İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlatmıştık. Şimdi de güzergahın Akyazı-Ankara arasında kalan kesimini de yani Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz."

Orta Anadolu Otoyolu'nu 225 kilometresini ana gövde, 51 kilometresini de bağlantı yolu olmak üzere 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceklerini, toplam 6 şerit olarak planladıklarını belirten Uraloğlu, "Ankara-İstanbul Otoyolu'nun Akyazı Kavşağı'na bağlantısını sağlamış olacağız. Böylece Orta Anadolu Otoyolu'yla Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantısını da tesis etmiş olacağız.

Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız. Özellikle kış aylarındaki karla mücadele esnasında çok da sıkıntı çekmiyoruz ama trafik yoğunluğundan dolayı çok verimli yapamıyoruz. Otoyolun işletmesi açısından da daha verimli daha avantajlı imkan oluşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yeni otoyol ile ulaşım ağında Bolu'nun öneminin azalacağı gibi düşüncenin ortaya çıkabileceğine işaret ederek, "Bolu'nun, Bolu Dağı'ndan geçen yolu biz güneye kaydırıp Bolu'yu baypas mı ediyoruz? Önümüzdeki 10 yılda Bolu Dağı'ndan geçen trafik artık geçemeyecek. Orası artık dolacak ve trafik hızı iyice düşecek.

O zaman Bolu'nun güneyinden, güneydeki bütün ilçeleri de bağlayarak ve onlara da bağlantı sağlayarak yeni bir otoyol projesi düşünüyoruz. Dediğim gibi 10 yıllık süreçte inşallah bunu da projelendirerek hayata geçirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.