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Gündem
AA 25.05.2025 14:22

Bakan Tunç paylaştı: Kronikleşmiş kadastro davaları çözüme kavuşuyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, yılın ilk 3 ayında 7 bin 94 kararın verildiğini, bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildiğini açıkladı.

Bakan Tunç paylaştı: Kronikleşmiş kadastro davaları çözüme kavuşuyor

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yürüttükleri Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında 1950'li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ederek çözümler ürettiğimiz, mahkemelere teknik ve idari destek sunduğumuz projeyle mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden vatandaşlarımızın kurtulmasını sağlıyor, yargı sisteminin etkinliğini artırıyor, mahkemelerin iş yükünü azaltıyoruz."

"38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz"

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"2024 yılı sonunda başlattığımız proje kapsamında 2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildi. Bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi. Ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz. Reform irademizi daima diri tutarak adalet hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

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