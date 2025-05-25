Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız

“Her Mahallesiyle İstanbul Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Biz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri AK Parti adıyla siyaset sahnesinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için yıllarca mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik. Gerek siyasi hayatımız boyunca gerekse AK Parti çatısı altında rahmetli Mehmet Akif İnan’ın şu sözünü hep kendimize rehber edindik, ‘Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri.’

İşte biz de ilk günden itibaren vefayı önceledik vefakâr olduk. Kadirşinas bir hareket olarak bugünlere kadar geldik. Emektarlarımızın tecrübesini, ak saçlılarımızın birikimiyle birleştirip yeni arkadaşlarımızın dinamizmi ve heyecanıyla harmanladık. Bugün de bu anlamlı toplantı münasebetiyle, kuruluşundan itibaren AK Parti İstanbul teşkilatlarında görev almış, karşılığını sadece Hak'tan bekleyerek İstanbul halkı için çalışmış tüm kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum.

Hangi görevde olursa olsun bu hareket için, bu dava için, taş üstüne taş koymuş her bir yol arkadaşımızı her zaman minnetle anacağız. Vefayı, diğerkamlığı, kardeşlik ve yoldaşlık hukukunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz, asla ve asla geri plana itmeyeceğiz. Biz sandığa kadar değil, son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz.

AK Partili kadrolar olarak inşallah daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak, daha fazla gayret göstererek, seleflerimizden devraldığımız bayrağı yükseklere taşıyacağız.

Bizim yoldaşlarımız Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır. Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Bizim için esas olan milletin rızasıdır, milletin hayır duasıdır. Hırsı, enaniyeti, senlik-benlik kavgasını yanımıza yaklaştırmayacağız. AK Parti bölen, ayrıştıran, nifak tohumları saçan değil, kardeşlik hukukunu yücelten bir partidir.

"Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor"

Siyaset millete hizmet için yapılır. Siyaset sorunlara çözüm bulmak için yapılır. Siyaset demokrasiyi güçlendirmek, kardeşliği pekiştirmek için yapılır. Siyaset er meydanında yapılır. Siyaset milletle birlikte, millet için yapılır. Halka rağmen siyaset olmaz.

Yolsuzlukları gözden kaçırmak için, sokaklarda sahnelenen vandallıkları, meydanlarda estirilen terörü, basına, siyasete, sanat dünyasına yönelik yapılan faşist dayatmaları hep beraber takip ediyoruz. Faşizm öyle bir raddeye vardı ki, kendileri dışında kimseye tahammülleri yok. Kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi davranmayan herkesi muhalefet partisi mensubu dahi olsa zorbalıkla sindirmeye çalışıyorlar. Hırsızlara, yolsuzlara sahip çıkmadı diye önlerine geleni linç ediyorlar.

Neredeyse her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu, hırsızlığı, katakulliye getirilmiş bir sahtekarlığı ortaya çıkıyor. İstanbul’un kaynaklarının nasıl yağmalandığı ortaya dökülüyor. İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor.Örgütün kimleri maaşa, kimleri haraca, kimleri de rüşvete bağladığı bizzat kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. Eski suç ortakları, bavullarla taşınan paralardan İstanbul'da kurulan mafya düzeninden bahsediyor. Ama ne gam, ne tasa, ne de bir mahcubiyet söz konusu.

Siyasi rakibimiz bile olsa CHP’nin bir avuç menfaatperestin çıkarlarını savunma adına böyle bir duruma düşürülmesini biz doğru bulmuyoruz. Hem kendilerini hem partilerini hem de Türk siyasetini aşağı çekenlere şu hususu hatırlatmayı görev addediyorum. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırarak temizleyemezsiniz.Haram parayla ikbal peşinde koşmanın utancını tehditle örtemezsiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız.

Anayasamızın verdiği görev yetki ve sorumluluklar çerçevesinde üzerimize düşenleri mutlaka yapacağız. Hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçbir baskıya maruz kalmadan gereklerinin yerine getirilmesi için yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Çünkü biz iktidar partisiyiz. Biz 16 milyon İstanbulluyla 86 milyonun sorumluluğunu taşıyoruz. Milletimiz, bizi bulunduğumuz görevlere haramiliğe göz yumalım diye getirmedi. Tam tersine hakkını, hukukunu, çıkarını, onurunu çiğnetmeyelim, can ve mal emniyetini sağlayalım diye bize emaneti tevdi etti. 23 yıllık iktidarlarımız döneminde milletin itimadını boşa çıkarmadık. gerektiğinde kendimiz bedel ödedik. Çile çektik, fedakarlıkta bulunduk. Ama aziz milletimize asla bedel ödetmedik. Bundan sonra da aynı hassasiyetle, aynı şuurla, aynı adanmışlıkla, aynı azim, kararlılık ve cesaretle bütün bu süreçle yöneteceğiz. Ne muhalefetin körüklediği nefretin, öfkenin, fitnenin diline teslim olacağız ne de İstanbulumuzu sahipsiz, çaresiz, boynu bükük bırakacağız."