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Bilim Teknoloji
TRT Haber 25.05.2025 12:05

ASELSAN çocukları teknoloji yolculuğuna çıkarıyor

ASELSAN'ın kuruluşunun 50'nci yıl dönümüne özel tasarlanan Tekno Macera Tırı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Türkiye turunda çocukları teknoloji ve bilimle buluşturuyor.

ASELSAN çocukları teknoloji yolculuğuna çıkarıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ASELSAN tarafından özel tasarlanan Tekno Macera Tırı, 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki 10 farklı şehirde çocuklarla buluşacak.

Tekno macera Şanlıurfa’da

Turuna, 24 Mayıs’ta Şanlıurfa’dan başlayan ASELSAN Tekno Macera Tırı'nı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Turizm ve Kültür Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ziyaret etti.

ASELSAN Tekno Macera Tırı 2025 Kültür Yılı Festivali kapsamında 1 Haziran’a dek Şanlıurfalı çocuklara macera ve teknoloji dolu deneyimler sunacak.

Teknoloji ve eğlence bir arada

ASELSAN’ın yenilikçi vizyonuyla tasarlanan Tekno Macera Tırı, çocuklara interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir serüven yaşatacak. Çocuklara bilimi ve mühendisliği sevdirmek amacıyla başlatılan proje, Anadolu’nun dört bir yanındaki çocukların yaratıcılıklarını destekleyecek. Proje, 1975 yılında kurulan ASELSAN’ın 50’nci yıl dönümüne özel olarak tasarlandı.

Çocuklar keşif yolculuğuna çıkacak

ASELSAN Tekno Macera Tırı'na adım atacak çocuklar, Mucitler Müzesi Sergisinde tarihe yön veren icatların ve mucitlerin hikâyeleriyle donatılan bir sergi deneyimi yaşayacak. Çocuklar, Mucitler Müzesinde icatların hikayelerini, teknolojiyle canlandırılmış mucitlerin ağzından dinleyerek ilham verici bir keşif yolculuğuna çıkacak.

Artırılmış Gerçeklik Destekli Dijital Kitap Deneyim Alanında ise interaktif kitaplar tanıtılacak. Saha Aktiviteleri Alanında da eğlenceli olduğu kadar öğretici etkinlikler bulunacak. Bu alanda çocuklar; Bilim Gösterisi ve şarkılar eşliğinde eğlenceli bir deneyim yaşayacak.

10 şehirde unutulmaz deneyim

Tekno Macera Tırı 21-29 Haziran’da Samsun’da, 12-20 Temmuz’da Van’da, 2-10 Ağustos’ta Nevşehir’de, 16-24 Ağustos’ta Erzurum’da, 30 Ağustos-7 Eylül’de Çanakkale’de, 13-21 Eylül’de Gaziantep’te, 4-12 Ekim’de Malatya’da, 18-26 Ekim’de Mardin’de ve 1-9 Kasım’da Antalya’da çocuklarla buluşacak.

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