Elon Musk: X'te büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var

Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunları kullanıcıların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Platforma dair haberleri paylaşan bir hesap, "Bu sabah X'te kesintiler yaşanıyor. Bu durum, X'in kiraladığı Oregon’daki veri merkezinde çıkan yangınla ilgili olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu paylaşıma yanıt veren Musk, "Yeniden 7/24 işteyim, konferans odalarında, sunucu odalarında ve fabrika alanlarında uyuyorum. X/xAI ve Tesla'ya (artı gelecek hafta yapılacak Starship fırlatması) son derece odaklanmam gerekiyor, çünkü kritik teknolojiler devreye giriyor. Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı" sözlerini kullandı.

