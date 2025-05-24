Çok Bulutlu 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 24.05.2025 18:37

Elon Musk: X'te büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, bu hafta platformda yaşanan erişim sorunlarına dikkati çekerek sistemlerin beklenen yedekleme işlevini yerine getiremediğini ve operasyonel iyileştirmelerin şart olduğunu söyledi.

Elon Musk: X'te büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var
[Fotograf: AA]

Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunları kullanıcıların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Platforma dair haberleri paylaşan bir hesap, "Bu sabah X'te kesintiler yaşanıyor. Bu durum, X'in kiraladığı Oregon’daki veri merkezinde çıkan yangınla ilgili olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu paylaşıma yanıt veren Musk, "Yeniden 7/24 işteyim, konferans odalarında, sunucu odalarında ve fabrika alanlarında uyuyorum. X/xAI ve Tesla'ya (artı gelecek hafta yapılacak Starship fırlatması) son derece odaklanmam gerekiyor, çünkü kritik teknolojiler devreye giriyor. Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı" sözlerini kullandı.


 

ETİKETLER
Twitter Elon Musk
Sıradaki Haber
James Webb Uzay Teleskobu, bilinen en uzak galaksiyi keşfetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:33
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz
17:24
Bakan Göktaş: Her daim Gazzeli çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
16:17
Emine Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti
15:39
Hatay Havalimanı 1 ay süreyle uçuşlara kapatılacak
17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ