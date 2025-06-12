İsveç: İsrail'in Gazze'ye gıda yardımını engellemesi bir savaş suçudur

Stenergard, başkent Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in Gazze'ye insani yardımı iki misline çıkardığını kaydetti.

İsrail'in söz konusu yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını aktaran Stenergard, "Önemli olan yiyecek, ilaç ve suyun sivil nüfusa ulaşmasıdır. Bunu engelleyerek mücadele yöntemi olarak kullanmak bir savaş suçudur." dedi.

Stenergard, İsveç hükümetinin Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail hükümetindeki bazı aşırıcı bakanlara karşı yaptırımlar uygulamaya çağırdığını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a İsrail hükümetindeki aşırıya giden bazı bakanlara yönelik yaptırımlar uygulanması için mektup gönderdik. Avrupa Konseyi'nde birkaç hafta öncesine göre İsrail'e bakış açısında tamamen farklı bir duruş görüyorum, çok daha büyük bir hayal kırıklığı var ve bazı ülkeler İsrail hükümetine daha fazla baskı yapmak için oldukça önemli adımlar attı. Bu yüzden hiçbir şeyi dışlamak istemiyorum, ancak oy birliğine ulaşmanın zor olacağını biliyorum."

Gazze’de acı çeken çocukların korkunç görüntülerini gördüklerini ve bundan inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradıklarını ifade eden Stenergard, "İsveç, yasa dışı yerleşim politikasına devam eden gelecekteki iki devletli çözüme aktif olarak karşı çıkan aşırılıkçı bakanlara karşı AB yaptırımlarının getirilmesi için baskı yapmaya devam edecek. İsveç ayrıca, sivillere karşı şiddet eylemleri gerçekleştiren aşırılıkçı yerleşimcilere karşı daha fazla AB yaptırımı kararı için çalışmaları destekleyecek." ifadelerini kullandı.