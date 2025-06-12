Gazze'de kanser hastaları için umut tükeniyor

İsrail, Gazze'deki 11 bin kanser hastasının tedavi görebildiği sağlık kuruluşlarını tek tek yok ediyor.

Daha önce Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattından ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastaları, İsrail ordusunun hastaneyi 21 Mart'ta havaya uçurmasının ardından Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi ile Gazze Kanser Merkezi’ne yöneldi. Ancak bu iki sağlık kuruluşunun da tahliye edilmesiyle kanser hastaları tedavi olabilmek için Nasır Hastanesi'ne yöneldi.

Sadece sağlık kuruluşlarını hizmet dışı bırakmakla yetinmeyen İsrail, aralıksız sürdürdüğü saldırlar ve ambargo yoluyla da kanser hastalarını tedaviden mahrum bırakmaya devam ediyor. Gazze'de artık intravenöz kemoterapi ve tıbbi takip hizmetlerinin çok kısıtlı olması, kanser ilaçlarının yüzde 64'ünün tükenmesi ve erken teşhis ekipmanlarının eksikliği kanser hastalarının durumunu daha da kötüleştiriyor.

Günde ortalama 2 kanser hastası hayatını kaybediyor

Gazze Kanser Merkezi Direktörü Muhammed Ebu Neda, kanser hastalarının hem savaşın hem de kanserin kurbanı olduğunu söyledi.

Ebu Neda, Gazze'de kanser hastalarına hizmet veren tek hastane olan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin yıkılmasının ardından hastaların güneye inerek Gazze-Avrupa, Aksa Şehitleri, Nasır ve Ebu Yusuf en-Neccar hastaneleri ile Refah'taki Ez-Zehra Kanser Merkezi'ne yönelmek zorunda kaldığını, Gazze-Avrupa Hastanesi'nin tahliye edilmesiyle de hastaların tedaviden mahrum kaldığını söyledi.

Güneyde sağlık hizmeti veren tek hastane olan Nasır Hastanesi'nin hastalarla dolu olduğunu ancak yine de kanser hastalarına hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Ebu Neda, "Kanser hastaları hem ilaç sıkıntısı çekiyor hem de psikolojik sorunlar yaşıyor. Çoğu çadırlarda yaşıyor, gıda ve temiz içme suyu bulmakta zorlanıyor. Bu faktörlerin hepsi hastalarımızı etkiliyor." dedi.

Kanser hastalığı erken teşhis edilmez ve tedavi olmazsa kanserli hücrelerin bedende yayıldığına işaret eden Ebu Neda, şunları kaydetti:

"11 bin kanser hastasının 5 bininin teşhis ve tedavi için Gazze dışına sevk işlemleri yapıldı ancak Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle çıkamıyorlar. Bu 5 bin kişi, dışarı çıkamazsa kanser bedenlerine yayılacak. Kemoterapi sınırlı da olsa Gazze'de var ama tüm hastalara yetecek oranda değil, bu tedavi herkese uygun da değil. Radyoterapi ise Gazze'de yok."

Ebu Neda, "Savaşın başından bu yana günlük ortalama 2 kanser hastasını kaybediyoruz. Savaşın başından bu yana 1500 hastamızı gerekli tedaviyi alamadıkları için kaybettik." dedi.

Gazze'de kanser hastalarının açlık, zorunlu göç ve ilaç mücadelesi

Daha önce Gazze-Avrupa Hastanesi'nde kemoterapi gören kanser hastası Hiba Ahmed, hastanenin boşaltılması nedeniyle tedavisinin yarım kaldığını söyledi.

Halihazırda Nasır Hastanesi'nde intravenöz kemoterapi tedavisi gören ve çok bitkin olduğu anlaşılan Ahmed, kemoterapi sonrası iyi beslenmeleri gerektiğini ancak Gazze'de yiyecek ve içecek olmadığını dile getirdi.

Kanser hastalarının tıbbi bakım ve kişisel temizliğinin çok önemli olduğunu kaydeden Ahmed, "Okulda yaşıyoruz. Çok kalabalık. Kemoterapi aldığımda bağışıklığım çok düşüyor ve yaşadığım yerin temiz olmaması da beni çok etkiliyor. Çok sürmez ölürüm." diye konuştu.

Gazze- Avrupa Hastanesi'nden Nasır Hastanesine gelen ve konuşmakta bile güçlük çektiği görülen bir diğer kanser hastası Muhammed Ebu Asi, "Sürekli göç ediyoruz. Yorgunuz, yürümeye bile mecalimiz yok." dedi.

İlaç olmadığı için 3 hafta önce alması gereken kemoterapiyi ancak bugün alabildiğini kaydeden Ebu Asi, "Artık son raddeye gelmiş durumdayım. İlaç yok, ağrı kesici bile yok. Hastanede hastalar üst üste yığılmış durumda. Beslenemediğimiz için kilo kaybediyoruz. Kemoterapi aldığımızda kaybettiğimiz kiloları alabilmek için yemek yememiz lazım ama bulamıyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze-Avrupa Hastanesi'nin tahliyesinden sonra çok zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen bir diğer kanser hastası Abir eş-Şair de savaştan ve çadırlarda yaşamaktan yorulduklarını ifade etti.