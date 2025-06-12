Katil İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli öldü

Sağlık kaynakları, ölenlerin 30'unun yardım bekleyen siviller olduğunu belirtirken, saldırıların çoğunun İsrail'in Gazze Şeridi'nde "ölüm tuzağı" olarak kullanılan İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinin çevresinde gerçekleştiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi, İsrail askerlerinin Gazze kentinin kuzey batısında sözde yardım dağıtım bölgesinin yakınında bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 5 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan el-Avde Hastanesi, "Netzarim Koridoru" yakınında yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 200 kişinin yaralandığını bildirdi.

Nasır Hastanesi ise güneydeki Han Yunus kentinde İsrail bombardımanında 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sağlık kaynakları, Refah’ta ise sözde yardım noktası yakınında bekleyenleri hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Filistin Telekomünikasyon Kurumu, İsrail’in altyapıya yönelik sistematik saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde internet ve sabit telefon hizmetlerinin tamamen kesildiğini açıkladı.

Yetkililer, daha önce yapılan tamir çalışmalarına rağmen ana iletişim hatlarının hedef alınmaya devam ettiğini belirtti.

Filistin Kızılayı, İsrail’in iletişim hatlarını hedef alması nedeniyle Gazze’deki ekiplerle bağlantı kurmakta büyük zorluk yaşadıklarını ve insani yardım koordinasyonunun aksadığını açıkladı.