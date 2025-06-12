Çok Bulutlu 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2025 12:14

Katil İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı.

Katil İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli öldü

Sağlık kaynakları, ölenlerin 30'unun yardım bekleyen siviller olduğunu belirtirken, saldırıların çoğunun İsrail'in Gazze Şeridi'nde "ölüm tuzağı" olarak kullanılan İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinin çevresinde gerçekleştiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi, İsrail askerlerinin Gazze kentinin kuzey batısında sözde yardım dağıtım bölgesinin yakınında bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 5 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan el-Avde Hastanesi, "Netzarim Koridoru" yakınında yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 200 kişinin yaralandığını bildirdi.

Nasır Hastanesi ise güneydeki Han Yunus kentinde İsrail bombardımanında 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sağlık kaynakları, Refah’ta ise sözde yardım noktası yakınında bekleyenleri hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Filistin Telekomünikasyon Kurumu, İsrail’in altyapıya yönelik sistematik saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde internet ve sabit telefon hizmetlerinin tamamen kesildiğini açıkladı.

Yetkililer, daha önce yapılan tamir çalışmalarına rağmen ana iletişim hatlarının hedef alınmaya devam ettiğini belirtti.

Filistin Kızılayı, İsrail’in iletişim hatlarını hedef alması nedeniyle Gazze’deki ekiplerle bağlantı kurmakta büyük zorluk yaşadıklarını ve insani yardım koordinasyonunun aksadığını açıkladı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Hindistan’da yolcu uçağı düştü: 244 kişi bulunuyordu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
İstanbul'da bu yıl 7 bin 2 kene vakası yaşandı
12:03
Türkiye'de posta sektörünün gelirleri geçen yıl 126 milyar liraya ulaştı
12:03
Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen çok sayıda mühimmat imha edildi
11:52
Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayramda 15 bin 600 kişi ziyaret etti
11:55
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomi programı rüştünü ispat etti
12:32
Hindistan’da yolcu uçağı düştü: 244 kişi bulunuyordu
Şehit ve gazilerin adı, mezunu oldukları okuldaki ormanda yaşatılıyor
Şehit ve gazilerin adı, mezunu oldukları okuldaki ormanda yaşatılıyor
FOTO FOKUS
Hindistan'da uçak işte böyle düştü
Hindistan'da uçak işte böyle düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ