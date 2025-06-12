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Türkiye
AA 12.06.2025 13:18

3'ü çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 2 gözaltı daha

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

3'ü çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 2 gözaltı daha
[Fotograf: AA]

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Elif ve Zeynep'in hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 denetim elemanı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'daki yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'daki yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu B.C. ve müteahhit M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 1 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

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