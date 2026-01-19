Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'mızı geleceğe hazırlıyoruz

"Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Bakanlık olarak tarihin ve istikbalin beşiği başkentin küresel havacılık sahnesindeki rolünü daha da güçlendirecek bu projenin açılışında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserleri birbiri ardına milletin hizmetine sunduklarını söyledi.

Türkiye'nin ulaştırma altyapısını güçlendiren projelerle hem vatandaşların refahını artırdıklarını hem de Türkiye'yi küresel lojistik merkez haline getirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Hava yolunu halkın yolu yapacağız" vizyonuyla havacılıkta başarılarla dolu yeni bir çağ başlattıklarını ifade etti.

Uraloğlu, 2002'den itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdikleri hava ulaşım politikalarının, Türkiye'yi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdiğini belirtti.

Bu kapsamda 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını, Çukurova Uluslararası Havalimanı ile 58'e çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, "Dış hatlarda sadece 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, geçen sene en son 133 ülkede 356 noktaya uçuş yapar hale geldik. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı, 2025 sene sonu itibarıyla 247 milyona çıkardık. Bu yıla, 4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla tüm zamanların rekorunu kırarak başladık. Bu rekorumuz, sizin yüksek vizyonunuzun ne kadar isabetli ve dönüştürücü olduğunun da en somut kanıtlarından, ispatlarından biri olmuştur. Bu muazzam ivmeyle 2026'da yolcu sayısını da 258 milyonun üzerine çıkararak gökyüzünde yeni rekorlara imza atmaya hazır olduğumuzu huzurlarınızda bildirmek istiyorum." diye konuştu.

"Yolcu sayısı 5 yılda iki katına çıktı"

Uraloğlu, hava yolu sektörünün gücüne güç katacak Esenboğa Havalimanı'nın, 3'üncü pisti, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesi ve tamamlayıcı tesisleriyle de sivil havacılık sektörünün geleceğine yeni bir mühür vuracağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Havalimanımız, son yıllarda hızlı bir büyüme göstermiş, 2021'de yaklaşık 7 milyon, 2025'te de yaklaşık 14 milyona yakın yolcuya hizmet vermiştir. Yolcu sayısı 5 yılda iki katına çıkmıştır. Önümüzdeki 10 yıllık projeksiyonda yani 2035 yılında yolcu trafiğinin yüzde 65 artarak 23 milyon, 2045 yılında da 31,5 milyona çıkacağını öngörüyoruz. Bu hızlı artış ve önümüzdeki yıllardaki talep öngörüleri ışığında, Esenboğa Havalimanı'mızı iki etaplı kapsamlı bir modernizasyon projesiyle geleceğe hazırlamaya başladık ve birinci etap işlerini tamamladık."

Bakan Uraloğlu, birinci etapta 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pisti, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve teknik bloku inşa ettiklerini söyledi.

Ayrıca 85 bin metrekarelik yeni kargo apronu, bağlantı taksi yolları, itfaiye istasyonu, gümrük binası ve ısı merkezi gibi çok sayıda tamamlayıcı tesisi, çağın en modern teknolojisiyle hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Projemizin ikinci etabı kapsamında da en az 40 bin metrekarelik yeni terminal binası, genel havacılık apronu ve taksi yolu çalışmalarıyla, bu kapasiteyi daha da kalıcı ve etkili hale getireceğiz. Esenboğa Havalimanı'mız, 30 milyonluk yeni kapasitesiyle başkentimizin dünyaya açılan kapısını daha güçlü ve modern şekilde temsil edecek, Türkiye'nin küresel havacılıktaki lider konumunu pekiştirecektir. Yeni tesislerimiz, ülkemizin bayrağını gökyüzünde daha güçlü şekilde dalgalandıracak, başkentimizin kapılarını çok daha geniş ufuklara açacak ve Ankara'nın tarihi birikimiyle modern vizyonunu dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca misafirle buluşturacaktır. Her zaman vurguladığınız gibi, 'Yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir.' Bu anlayışla, vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım altyapısına kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. "