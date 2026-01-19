TRT Genel Müdürü Sobacı, AA’nın 2025’e damga vuran karelerini oyladı

TRT Genel Müdürü Sobacı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Haber kategorisinde Gerald Anderson'un "Maskeli Balo", Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Sobacı, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken" ile Bünyamin Çelik'in "Statların Dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde Bir Kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur Altında, Keyfi Yerinde" ile Fareed Kotb'nin "Çocuk Her Yerde Çocuk" karesini seçti.

"Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla Sarılan" fotoğrafını oylayan Sobacı'nın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde Gıda Krizi Giderek Derinleşiyor" ve Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere, Yemek Dağıtıldı" başlıklı kareleri oldu.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, yilinkareleri.aa.com.tr internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.