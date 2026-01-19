Duman 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.01.2026 12:25

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 10 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.

Özgür Özel'in 4, Lütfü Türkkan'ın 2 dosyası bulunuyor.

ETİKETLER
TBMM
Sıradaki Haber
Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesi açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:43
IMF, Türkiye tahminini 3,7'den yüzde 4,2'ye yükseltti
12:43
Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinliler insanlık dışı koşullarla karşı karşıya
12:27
Elektrikli araç şarj soket sayısı 38 bini aştı
12:23
Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesi açılıyor
11:56
Orman yangınlarına karşı mücadele hamleleri güçleniyor
11:49
Güvenli Ödeme Sistemi ile dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor
Trabzon'daki Kızlar Manastırı kültür ve sanat hayatına canlılık getirdi
Trabzon'daki Kızlar Manastırı kültür ve sanat hayatına canlılık getirdi
FOTO FOKUS
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ